Elezioni comunali a Quartu Sant'Elena, chi sono i candidati sindaco

Il principale sfidate per l’attuale primo cittadino è Marco Porcu, candidato sindaco per il centrodestra. Al suo fianco si sono schierate diverse liste tra forze politiche e civiche, con in particolare il sostegno dei tre grandi partiti attualmente al governo: Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. "Io sono il rappresentante di una coalizione unita, ma soprattutto omogenea", ha detto Porcu. "Una coalizione che scegliendo me ha deciso per una rottura generazionale e lo ha fatto con estremo coraggio. Siamo a un crocevia storico. E Quartu non può restare a guardare. Chi governa con gli strumenti del passato non può guidare la città verso il futuro. È da questa consapevolezza che nasce la mia candidatura e la nostra 'coalizione del coraggio".

Marco Porcu - ©Ansa