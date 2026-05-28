Elezioni comunali a Sanluri, chi sono i candidati sindaco

Introduzione

Si terranno domenica 7 e lunedì 8 giugno le elezioni amministrative del 2026 in Sardegna. In questa tornata elettorale sono 148 i Comuni chiamati alle urne per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali: originariamente erano 149, ma a Bidonì - poco più di 100 abitanti in provincia di Oristano - non si è presentato nessuno e quindi verrà nominato un commissario. Tra i grandi centri dell’isola che vanno al voto, cinque potrebbero approdare all'eventuale ballottaggio del 21 e 22 giugno: tre sono Comuni che hanno più di 15mila abitanti - cioè Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres - e due sono capoluoghi di provincia: si tratta di Tempio Pausania e Sanluri.