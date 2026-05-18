Elezioni comunali a Crotone, chi sono i candidati sindaco

Il sindaco uscente Vincenzo Voce, all’epoca eletto come esponente civico, in questa tornata elettorale è il candidato del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia-Libertà è democrazia, e le civiche Progetto in Comune KR, Crescere, Valorizziamo Crotone e Insieme).

Nato a Crotone il 5 aprile 1962, dopo il diploma di Perito Industriale ha conseguito la laurea in Ingegneria della Tecnologie Industriali ad indirizzo chimico. Gli è stata assegnata la cattedra di Chimica presso le scuole superiori, insegnamento a cui si è dedicato per oltre trent’anni. Per alcuni anni è stato anche consulente industriale e responsabile di un laboratorio analisi. Ha condotto diversi studi specifici legati alla tipologia delle scorie industriali prodotte dagli stabilimenti industriali crotonesi. Dal 2020 guida Crotone e ora cerca un secondo mandato.

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