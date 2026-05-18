Elezioni comunali a Crotone, chi sono i candidati sindaco

Introduzione
Sono quattro i candidati a sindaco alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Corre per un secondo mandato il primo cittadino uscente Vincenzo Voce, per il centrodestra. A sfidarlo Giuseppe Trocino per il centrosinistra, Fabrizio Meo (lista civica) e Vito Barresi (lista civica).
Quello che devi sapere
Vincenzo Voce
Il sindaco uscente Vincenzo Voce, all’epoca eletto come esponente civico, in questa tornata elettorale è il candidato del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia-Libertà è democrazia, e le civiche Progetto in Comune KR, Crescere, Valorizziamo Crotone e Insieme).
Nato a Crotone il 5 aprile 1962, dopo il diploma di Perito Industriale ha conseguito la laurea in Ingegneria della Tecnologie Industriali ad indirizzo chimico. Gli è stata assegnata la cattedra di Chimica presso le scuole superiori, insegnamento a cui si è dedicato per oltre trent’anni. Per alcuni anni è stato anche consulente industriale e responsabile di un laboratorio analisi. Ha condotto diversi studi specifici legati alla tipologia delle scorie industriali prodotte dagli stabilimenti industriali crotonesi. Dal 2020 guida Crotone e ora cerca un secondo mandato.
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Giuseppe Trocino
Per il centrosinistra c’è invece Giuseppe Trocino, sostenuto dall’Alleanza Progressista, con quattro liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Città Futura e Trocino Sindaco.
Avvocato dal 2001, la sua crescita professionale lo ha portato a diventare Avvocato Cassazionista nel 2018. Oltre all’attività legale, ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno degli organismi di rappresentanza della categoria. È stato Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone nel 2022 e ha ricoperto la carica di Segretario del Consiglio dell’Ordine (2020-2021) e di Segretario dell’Associazione Nazionale Forense di Crotone (2006-2012), di cui è attualmente Presidente dal 2023. Dal 2025 è nuovamente impegnato come Consigliere dell’Ordine degli Avvocati.
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Fabrizio Meo
In corsa anche Fabrizio Meo, consigliere comunale uscente, con un’unica lista civica dal nome Diritti e Salute.
Avvocato, nato e residente a Crotone, ha maturato esperienza nei campi del diritto di famiglia, civile e commerciale, del lavoro, amministrativo e penale. Nel corso degli anni ha affiancato associazioni, cooperative, realtà no profit e organizzazioni di categoria. È stato consigliere comunale di Crotone anche nella consiliatura 2012-2016, ricoprendo incarichi nelle commissioni consiliari su pubblica istruzione, sport, archeologia, cultura e regolamento.
Vito Barresi
Infine, si è candidato anche Vito Barresi che si presenta sostenuto dalla lista civica Vito Barresi sindaco.
Sociologo e storico, Barresi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Crotone presentando una lista civica autonoma che si colloca nell’area della sinistra e del civismo progressista, fuori dai tradizionali schieramenti di partito.
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