Elezioni comunali a Prato, chi sono i candidati sindaco

Gianluca Banchelli, nato a Prato il 12 febbraio 1977, è un dirigente di Fratelli d’Italia e consulente strategico d’impresa, indicato come candidato sindaco del centrodestra dopo una lunga trattativa tra le forze della coalizione, composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Cresciuto tra Poggio a Caiano e il quartiere delle Fontanelle, dove ha frequentato le scuole e iniziato a interessarsi ai problemi del territorio partecipando ai comitati locali, ha proseguito gli studi al liceo Niccolò Copernico e si è laureato in Scienze Politiche a Firenze. Durante gli anni universitari ha svolto il servizio militare e consolidato il proprio impegno politico, maturando un’esperienza decennale in Consiglio comunale, anche durante l’amministrazione di Roberto Cenni, dalla quale si è poi distaccato nel 2013. Sposato e padre di tre figli, ha lavorato per vent’anni nel settore tessile fino a diventare general manager, per poi intraprendere l’attività di consulente nel 2023.

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Banchelli - ©Ansa