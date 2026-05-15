Elezioni comunali a Prato, chi sono i candidati sindaco

Introduzione
Anche il Comune di Prato eleggerà il proprio sindaco alle elezioni amministrative 2026, fissate per domenica 24 e lunedì 25 maggio. Sei i candidati alla poltrona di primo cittadino: Matteo Biffoni, sostenuto da una coalizione di centrosinistra con cinque liste; Gianluca Banchelli per il centrodestra con tre liste; Enrico Zanieri in rappresentanza di Unità Popolare; Jonathan Targetti con L’Alternativa c’è; Claudio Belgiorno alla guida della lista civica Claudio Belgiorno sindaco; Emilio Paradiso per Alleati per Prato – Civici. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza al primo turno, è già previsto un eventuale secondo turno elettorale nelle giornate del 7 e 8 giugno. Prato torna al voto dopo la fine anticipata della legislatura di Ilaria Bugetti e la fase di commissariamento.
Quello che devi sapere
Chi è Matteo Biffoni
Matteo Biffoni, nato a Prato il 19 maggio 1974, laureato in giurisprudenza, è uno dei politici più conosciuti in città e nella regione. Dopo l’impegno giovanile nei Democratici di Sinistra, è confluito nel Partito Democratico, all’interno del quale ha maturato una lunga esperienza amministrativa, iniziata con il ruolo di consigliere comunale a Prato dal 2004 al 2014. Nel 2013 è stato eletto deputato, incarico che ha lasciato l’anno successivo per candidarsi a sindaco della sua città, vincendo al primo turno con un ampio consenso. Riconfermato nel 2019, ha guidato Prato fino al 2024, ricoprendo anche la presidenza della Provincia e incarichi nell’ANCI. Nel 2025 è stato eletto consigliere regionale con un numero record di preferenze e l'anno successivo si è nuovamente candidato alla guida della sua città, appoggiato da Pd, lista Biffoni Sindaco, Casa Riformista Orgoglio per Prato, M5S e Avs.
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Chi è Gianluca Banchelli
Gianluca Banchelli, nato a Prato il 12 febbraio 1977, è un dirigente di Fratelli d’Italia e consulente strategico d’impresa, indicato come candidato sindaco del centrodestra dopo una lunga trattativa tra le forze della coalizione, composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Cresciuto tra Poggio a Caiano e il quartiere delle Fontanelle, dove ha frequentato le scuole e iniziato a interessarsi ai problemi del territorio partecipando ai comitati locali, ha proseguito gli studi al liceo Niccolò Copernico e si è laureato in Scienze Politiche a Firenze. Durante gli anni universitari ha svolto il servizio militare e consolidato il proprio impegno politico, maturando un’esperienza decennale in Consiglio comunale, anche durante l’amministrazione di Roberto Cenni, dalla quale si è poi distaccato nel 2013. Sposato e padre di tre figli, ha lavorato per vent’anni nel settore tessile fino a diventare general manager, per poi intraprendere l’attività di consulente nel 2023.
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Chi è Jonathan Targetti
Jonathan Targetti, classe 1986, è un imprenditore e comunicatore attivo nel contesto locale, con una formazione in Marketing e Internazionalizzazione conseguita all’Università di Firenze. Opera nel settore dell’antiquariato e del vintage militare, ambito in cui è titolare di un’attività specializzata, affiancando all’impegno professionale una presenza significativa sui social media e sul proprio blog Targettopoli, dove si definisce “radicale, liberale e libertario”. Autore del libro Pratown. Nella capitale cinese d’Italia, ha analizzato le dinamiche economiche e sociali legate alla comunità cinese nel distretto tessile pratese. Parallelamente all’attività imprenditoriale e divulgativa, ha intrapreso un percorso politico candidandosi alle elezioni amministrative del 2024 con una lista civica, portando nel dibattito pubblico temi legati allo sviluppo economico, alla sicurezza e all’identità del territorio.
Chi è Claudio Belgiorno
Claudio Belgiorno, anche lui classe 1986, è un politico già noto sulla scena pratese. Organizzatore di eventi di professione dal 2005, ha consolidato la sua notorietà attraverso un’intensa attività consiliare tra il 2019 e il 2024, periodo in cui ha ricoperto il ruolo di capogruppo per Fratelli d’Italia. La sua popolarità è culminata nelle elezioni amministrative del 2024, quando è diventato il consigliere comunale più votato nella storia di Prato. Dopo una complessa parentesi giudiziaria legata a un'indagine sui rimborsi spese, che lo ha portato a lasciare il partito nel settembre 2025, Belgiorno è stato completamente riabilitato nel marzo 2026 con l'archiviazione del caso per infondatezza delle accuse.
Chi è Emilio Paradiso
Emilio Paradiso, nato a Bovino, in provincia di Foggia, nel 1958 e residente a Prato, è un agente di commercio nel settore audio-video con una lunga militanza politica. Storico esponente della Lega fin dal 1991, ha ricoperto il ruolo di segretario provinciale e consigliere comunale a Prato tra il 2009 e il 2014. Dopo aver fondato il movimento autonomista Lega Toscana, con cui si era già candidato nel 2019, corre oggi come sindaco alla guida della lista civica Alleati per Prato.
Chi è Enrico Zanieri
Enrico Zanieri, 41 anni e operatore sociale di professione, è il candidato sindaco di Prato per la coalizione di sinistra Unità Popolare, che raggruppa Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e il Partito Comunista Italiano. Già segretario della federazione pratese del PCI e candidato alla presidenza della Regione Toscana nel 2025, Zanieri si presenta alle elezioni mettendo al centro della sua proposta la lotta al precariato, il potenziamento dei servizi sociali, la difesa dei beni comuni e la tutela dell'ambiente,
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