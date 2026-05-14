Elezioni comunali a Venezia, chi sono i candidati sindaco

Introduzione
Sono otto i candidati alla carica di primo cittadino alle elezioni comunali di Venezia del 24 e 25 maggio 2026. Chi vincerà prenderà il posto di Luigi Brugnaro eletto nel 2015 e riconfermato nel 2020. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui nomi in corsa.
Quello che devi sapere
Simone Venturini
Simone Venturini è il candidato per il centrodestra: 38 anni, ha ricoperto la carica di assessore a Turismo, Lavoro e Coesione sociale nella giunta uscente. È diventato consigliere comunale nel 2010 con l'Udc, poi assessore nel 2015 nella prima giunta Brugnaro. Ha militato nei movimenti civici proprio di Brugnaro ed è attivo nel volontariato cattolico. Si candida con una coalizione formata da tutti i principali partiti di centrodestra e da una lista civica che porta il suo nome.
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Andrea Martella
Andrea Martella è il candidato del centrosinistra. È riuscito a mettere insieme un campo larghissimo: accanto a Pd-M5s-Avs ci sono anche ItaliaViva, Psi, +Europa, Radicali, Rifondazione Comunista. Ha 58 anni ed è attualmente senatore del Partito Democratico. È stato anche sottosegretario a Palazzo Chigi nel governo Conte-bis. Originario di Portogruaro, si candida con la coalizione “La Stagione Buona”.
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Giovanni Andrea Martini
Giovanni Andrea Martini è il candidato della coalizione “Tutta la città che vogliamo” (composta dalle tre liste "Tutta la città insieme", "La città che vogliamo" e "Venezia, pace e lavoro"). Docente di liceo in pensione, già presidente della Municipalità di Venezia-Murano-Burano e consigliere comunale uscente con la lista “Tutta la città insieme”.
Pierangelo Del Zotto
Pierangelo Del Zotto è il candidato di “Prima il Veneto”: 63 anni, ex assessore al bilancio della provincia di Venezia, uscito dalla Lega da un decennio, alle ultime comunali era candidato con il Partito dei Veneti che sosteneva Stefano Zecchi.
Michele Boldrin
Michele Boldrini è il candidato di “Ora-il coraggio dell'ovvio”, nato come associazione nel 2024 e diventato partito nel 2025. Ha 60 anni ed è un economista e docente negli Stati Uniti - a Venezia ha studiato e vissuto - Il suo programma è di stampo centrista e liberale, con uno sguardo all'innovazione.
Claudio Vernier
Claudio Vernier si candida per “Città Vive”, lista civica lanciata nell'aprile 2026 con una promessa di "radicale indipendenza" dai partiti. Ha 49 anni ed è titolare del caffè al Todaro di piazza San Marco. È stato anche il presidente dell'associazione piazza San Marco e negli anni è stato attivista con diversi comitati.
Roberto Agirmo
Roberto Agirmo è il candidato di “Resistere Veneto”, il partito nato nel 2025 intorno alla figura del medico “free vax” Riccardo Szumski. Imprenditore del settore turistico, ha 59 anni ed è un indipendentista attivo nella politica veneta.
Luigi Corò
E poi c'è Luigi Corò che si candida con la lista “Futuro per Venezia Mestre”. Ha 62 anni ed è presidente del comitato “Cmp a difesa del cittadino”. Corò è un esponente di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, ma la lista formalmente non è legata al partito.
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