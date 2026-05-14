Elezioni comunali a Venezia, chi sono i candidati sindaco

Michele Boldrini è il candidato di “Ora-il coraggio dell'ovvio”, nato come associazione nel 2024 e diventato partito nel 2025. Ha 60 anni ed è un economista e docente negli Stati Uniti - a Venezia ha studiato e vissuto - Il suo programma è di stampo centrista e liberale, con uno sguardo all'innovazione.



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