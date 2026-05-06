Giorgia Meloni contro i deepfake, in Italia esiste una legge sul tema?

Cinque anni fa, quando era ancora solo la leader di Fratelli d’Italia, il volto di Giorgia Meloni fu usato per un filmino hard pubblicato su un sito pornografico da due uomini, padre e figlio, finiti poi a processo a Sassari. Nel frattempo le tecnologie digitali per realizzare contenuti realistici ma falsi sono diventate sempre più efficaci e disponibili. Finendo talvolta per essere usate anche in politica. Sull'immagine fake che ha pubblicato, la premier scherza - "Chi l'ha realizzata mi ha anche migliorata parecchio" - prima dell'affondo: "Pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa". E per proteggersi dall'inganno, aggiunge: "Una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque".

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