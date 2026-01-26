Ue, aperta nuova indagine su X per contenuti deepfake sessuali su Grok

La Commissione valuterà infatti se la piattaforma di Elon Musk abbia correttamente valutato e mitigato i rischi legati all'integrazione di Grok, compresa la creazione di materiale illegale e sessualmente esplicito manipolato con l'IA, tra cui contenuti che potrebbero configurare come materiale di abuso sessuale su minori

La Commissione Ue ha avviato una nuova indagine formale contro X per la diffusione di contenuti deepfake sessuali su Grok. Ai sensi delle norme sui servizi digitali, la Commissione valuterà infatti se la piattaforma di Elon Musk abbia correttamente valutato e mitigato i rischi legati all'integrazione del chatbot di intelligenza artificiale, compresa la creazione di materiale illegale e sessualmente esplicito manipolato con l'IA, tra cui contenuti che potrebbero configurare come materiale di abuso sessuale su minori. "I deepfake sessuali non consensuali di donne e bambini sono una forma violenta e inaccettabile di degradazione", ha detto in una nota la vicepresidente della Commissione Henna Virkkunen. Come ha reso noto X, solo negli ultimi 30 giorni su Grok sono state generate oltre 5,5 miliardi di immagini.

L'indagine della Commissione Ue

"Con questa indagine, stabiliremo se X ha rispettato i propri obblighi giuridici ai sensi del Digital Service Act o se ha trattato i diritti dei cittadini europei, compresi quelli di donne e bambini, come danni collaterali del proprio servizio", ha ribadito Virkkunen. L'indagine servirà nel dettaglio a verificare se X abbia adempiuto agli obblighi previsti dalle regole del Dsa in materia di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici, inclusi quelli legati alla diffusione di contenuti illegali, agli effetti negativi connessi alla violenza di genere e alle gravi conseguenze sul benessere fisico e mentale derivanti dall'uso delle funzionalità di Grok sulla piattaforma. Bruxelles esaminerà inoltre se l'azienda abbia effettuato e trasmesso alla Commissione una valutazione ad hoc dei rischi prima del dispiegamento di funzionalità con un impatto critico sul profilo di rischio del servizio.

L'inchiesta

Parallelamente, la Commissione ha esteso anche il procedimento formale aperto nel dicembre 2023 per accertare se X abbia correttamente valutato e mitigato tutti i rischi sistemici associati ai propri sistemi di raccomandazione, incluso l'impatto del recente passaggio annunciato a un sistema di raccomandazione basato su Grok. Se confermate, le carenze costituirebbero violazioni del Digital Services Act. Nell'ambito dell'istruttoria, la Commissione continuerà poi a raccogliere prove, anche tramite richieste di informazioni, interviste o ispezioni, e potrà imporre misure provvisorie in assenza di adeguamenti significativi del servizio. Bruxelles potrà inoltre adottare una decisione di non conformità o accettare eventuali impegni correttivi presentati da X.

Il procedimento

Con l'apertura del procedimento, le autorità nazionali degli Stati membri vengono sollevate dalle competenze di vigilanza sulle presunte violazioni. La nuova indagine si inserisce nel quadro del procedimento avviato da Bruxelles il 18 dicembre 2023 su X, che riguarda anche il funzionamento del meccanismo di notifica e azione, le misure di contrasto ai contenuti illegali e i rischi legati ai sistemi di raccomandazione. Per altre violazioni, come l'uso di design ingannevole, la scarsa trasparenza pubblicitaria e l'insufficiente accesso ai dati per i ricercatori, la Commissione aveva già adottato il 5 dicembre 2025 una decisione di non conformità, stabilendo una sanzione di 120 milioni di euro a X.