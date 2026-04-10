Tecnologia
Deepfake e abusi su Telegram, l'IA che trasforma il web in un incubo
Basta un click per spogliare una sconosciuta e un messaggio per svenderne l’identità. L’inchiesta di AI Forensics scoperchia l’abisso di Telegram, dove l’intelligenza artificiale diventa un’arma di massa. Tra bot di nudificazione e gruppi che travalicano ogni confine, la violenza di genere si trasforma in un business automatizzato e senza controllo
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi