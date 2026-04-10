Deepfake e abusi su Telegram, l'IA che trasforma il web in un incubo

Basta un click per spogliare una sconosciuta e un messaggio per svenderne l’identità. L’inchiesta di AI Forensics scoperchia l’abisso di Telegram, dove l’intelligenza artificiale diventa un’arma di massa. Tra bot di nudificazione e gruppi che travalicano ogni confine, la violenza di genere si trasforma in un business automatizzato e senza controllo