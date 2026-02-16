Disinformazione, deepfake e il progetto AI4TRUST. VIDEO

Al centro dell’episodio di Progress anche il progetto AI4TRUST, di cui Sky TG24 è partner, che si propone di sviluppare una piattaforma contro la disinformazione che combini l'apporto dell’IA con le verifiche di giornalisti e fact-checker
La vicenda di Jeffrey Epstein rappresenta un caso di traffico di minori, di abusi sessuali vasti e reiterati e, anche, di un gruppo di potere formato da politici, manager e finanzieri capaci di proteggersi a vicenda. Nelle scorse settimane, il rilascio di milioni di pagine di documenti e di migliaia di foto e video legati alle indagini sul finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 ha provocato un terremoto politico internazionale. E ha contribuito anche a riaccendere teorie del complotto e disinformazione. Sono così circolate informazioni, foto e video falsi. In questo contesto, anche Grok, il chatbot di intelligenza artificiale disponibile sul social X di Elon Musk e già al centro di molte polemiche, è stato usato da utenti per creare contenuti sintetici a partire dagli ‘Epstein files’. Del rapporto tra intelligenza artificiale e disinformazione - l'IA può essere usata per generare deepfake ma anche per contrastare la disinformazione - si è parlato nella puntata di Progress condotto da Alberto Giuffrè e dedicata anche al progetto AI4TRUST.
Il progetto AI4TRUST
Tra gli ospiti della puntata, Elisa Ricci, professoressa dell’università di Trento e ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler, Riccardo Gallotti, ricercatore presso la Fondazione Bruno Kessler e coordinatore del progetto AI4TRUST, Andrea Dambrosio, caporedattore di Sky TG24. AI4TRUST è un progetto di ricerca, finanziato dal programma Horizon Europe dell’Unione Europea, che si propone di sviluppare una piattaforma contro la disinformazione che combini l'apporto dell'intelligenza artificiale con le verifiche di giornalisti e fact-checker.