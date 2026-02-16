Disinformazione, deepfake e il progetto AI4TRUST. VIDEO

La vicenda di Jeffrey Epstein rappresenta un caso di traffico di minori, di abusi sessuali vasti e reiterati e, anche, di un gruppo di potere formato da politici, manager e finanzieri capaci di proteggersi a vicenda. Nelle scorse settimane, il rilascio di milioni di pagine di documenti e di migliaia di foto e video legati alle indagini sul finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 ha provocato un terremoto politico internazionale. E ha contribuito anche a riaccendere teorie del complotto e disinformazione. Sono così circolate informazioni, foto e video falsi. In questo contesto, anche Grok, il chatbot di intelligenza artificiale disponibile sul social X di Elon Musk e già al centro di molte polemiche, è stato usato da utenti per creare contenuti sintetici a partire dagli ‘Epstein files’. Del rapporto tra intelligenza artificiale e disinformazione - l'IA può essere usata per generare deepfake ma anche per contrastare la disinformazione - si è parlato nella puntata di Progress condotto da Alberto Giuffrè e dedicata anche al progetto AI4TRUST.