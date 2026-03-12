Offerte Sky
17° World Congress PIARC: innovazione, resilienza e decarbonizzazione delle autostrade

Tecnologia

Dall'IA alla manutenzione predittiva con la piattaforma STRIVE. Droni, robot e sensori avanzati ridisegnano il monitoraggio di ponti, gallerie e cantieri, rafforzando sicurezza stradale e gestione del rischio

La sicurezza e la resilienza delle infrastrutture stradali passano sempre più da tecnologia avanzata, analisi dei dati e intelligenza artificiale. È uno dei temi cardine del 17° World Congress on Road Winter Service, Resilience and Decarbonisation, organizzato da PIARC, World Road Association a Chambéry, in Francia, che riunisce amministrazioni, operatori, ricercatori e imprese da tutto il mondo. Il congresso è dedicato alla manutenzione invernale, resilienza delle infrastrutture e decarbonizzazione del settore stradale. con un focus su innovazione tecnologica, gestione delle emergenze climatiche e sostenibilità della rete viaria.

Cozzoli: "IA e dati per infrastrutture più sicure e innovative"

Tra i relatori anche Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, intervenuto nel panel "Artificial intelligence in the road sector". "La sicurezza delle infrastrutture passa sempre di più da tecnologia, dati e intelligenza artificiale: è questa la direzione che Autostrade dello Stato sta seguendo per rendere la rete autostradale più sicura, resiliente ed efficiente", ha dichiarato.

Monitoraggio digitale e manutenzione predittiva

Cozzoli ha illustrato come la società stia introducendo sensori avanzati e sistemi digitali per monitorare in tempo reale ponti, viadotti e gallerie, con l'obiettivo di rafforzare sicurezza ed efficienza. Un ruolo chiave è svolto dalla piattaforma digitale STRIVE, che grazie all'intelligenza artificiale consente di passare da una manutenzione reattiva a un modello predittivo, capace di individuare criticità prima che si manifestino. Tra le tecnologie già operative figurano droni, robot e sistemi di ispezione digitali che permettono controlli più rapidi e accurati su ponti, gallerie e cantieri. Strumenti che migliorano la prevenzione, la gestione del rischio e la qualità delle attività manutentive lungo l’intera rete autostradale.

Un appuntamento internazionale

Il congresso PIARC si conferma così uno dei principali appuntamenti internazionali per il confronto sulle strategie di gestione delle infrastrutture stradali, in una fase in cui innovazione tecnologica e resilienza delle reti sono sempre più centrali per affrontare le sfide climatiche e della mobilità del futuro.

