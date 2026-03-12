Dall'IA alla manutenzione predittiva con la piattaforma STRIVE. Droni, robot e sensori avanzati ridisegnano il monitoraggio di ponti, gallerie e cantieri, rafforzando sicurezza stradale e gestione del rischio ascolta articolo

La sicurezza e la resilienza delle infrastrutture stradali passano sempre più da tecnologia avanzata, analisi dei dati e intelligenza artificiale. È uno dei temi cardine del 17° World Congress on Road Winter Service, Resilience and Decarbonisation, organizzato da PIARC, World Road Association a Chambéry, in Francia, che riunisce amministrazioni, operatori, ricercatori e imprese da tutto il mondo. Il congresso è dedicato alla manutenzione invernale, resilienza delle infrastrutture e decarbonizzazione del settore stradale. con un focus su innovazione tecnologica, gestione delle emergenze climatiche e sostenibilità della rete viaria.

Cozzoli: "IA e dati per infrastrutture più sicure e innovative" Tra i relatori anche Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, intervenuto nel panel "Artificial intelligence in the road sector". "La sicurezza delle infrastrutture passa sempre di più da tecnologia, dati e intelligenza artificiale: è questa la direzione che Autostrade dello Stato sta seguendo per rendere la rete autostradale più sicura, resiliente ed efficiente", ha dichiarato.

Monitoraggio digitale e manutenzione predittiva Cozzoli ha illustrato come la società stia introducendo sensori avanzati e sistemi digitali per monitorare in tempo reale ponti, viadotti e gallerie, con l'obiettivo di rafforzare sicurezza ed efficienza. Un ruolo chiave è svolto dalla piattaforma digitale STRIVE, che grazie all'intelligenza artificiale consente di passare da una manutenzione reattiva a un modello predittivo, capace di individuare criticità prima che si manifestino. Tra le tecnologie già operative figurano droni, robot e sistemi di ispezione digitali che permettono controlli più rapidi e accurati su ponti, gallerie e cantieri. Strumenti che migliorano la prevenzione, la gestione del rischio e la qualità delle attività manutentive lungo l’intera rete autostradale.