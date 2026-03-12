Il chatbot di OpenAI amplia le sue integrazioni e introduce il riconoscimento musicale direttamente nella conversazione. Grazie alla nuova app di Shazam, gli utenti possono scoprire titolo e artista di un brano in ascolto con una semplice richiesta testuale. La funzione è in fase di rilascio globale e sarà disponibile su web e dispositivi mobili, senza necessità di installare applicazioni aggiuntive ascolta articolo

Il mondo delle app musicali entra ufficialmente nell’ecosistema di ChatGPT. Il chatbot sviluppato da OpenAI introduce infatti l’integrazione con Shazam, il popolare servizio di riconoscimento musicale utilizzato da milioni di persone per identificare le canzoni in ascolto.

Dopo Photoshop, un’altra app entra nell'ecosistema La novità consente agli utenti di chiedere direttamente a ChatGPT di riconoscere un brano. Basterà digitare comandi come "Shazam, qual è il titolo di questa canzone?" oppure "Shazam, cosa sta suonando?" affinché il sistema avvii l’ascolto e identifichi il pezzo musicale. L'operazione sfrutta la stessa tecnologia che da anni permette a Shazam di analizzare le tracce audio e confrontarle con il proprio vasto database musicale per individuare rapidamente titolo e artista. L’integrazione di Shazam rappresenta un ulteriore passo nell’espansione delle funzionalità di ChatGPT. Negli ultimi mesi il chatbot ha iniziato ad aprirsi sempre di più alle applicazioni esterne, con l’obiettivo di trasformarsi in una piattaforma capace di gestire numerosi servizi direttamente all’interno della conversazione. Tra le novità più recenti c’è stata anche l’integrazione con Adobe Photoshop, che consente di modificare immagini attraverso semplici istruzioni testuali. L’arrivo di Shazam segue la stessa logica: ridurre il numero di passaggi necessari per svolgere alcune attività digitali, permettendo agli utenti di utilizzare diversi strumenti senza uscire dal chatbot. Leggi anche Anthropic, Claude supera ChatGPT tra le app più scaricate negli Usa

Come attivare Shazam su ChatGPT Attivare il riconoscimento musicale è un’operazione semplice e richiede pochi passaggi. Per prima cosa bisogna collegare Shazam a ChatGPT. L’app può essere trovata direttamente nella libreria delle integrazioni disponibile all’interno del chatbot. Una volta completata la procedura di collegamento, è possibile avviare una nuova conversazione utilizzando il comando "@Shazam". Da quel momento, l’app integrata potrà ascoltare il brano in riproduzione e restituire rapidamente le informazioni principali: titolo della canzone, nome dell’artista e, in alcuni casi, ulteriori dettagli sul brano.