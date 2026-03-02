Anthropic, Claude supera ChatGPT tra le app più scaricate negli Usa

Dopo aver rifiutato la richiesta del Pentagono di utilizzare la sua intelligenza artificiale a scopi militari, Anthropic ha assistito a un balzo del proprio chatbot nei negozi digitali, superando il “rivale" OpenAI che invece ha raggiunto un accordo con il governo statunitense per l'uso dei suoi modelli di AI nelle sue reti più riservate

Claude ha superato ChatGPT nella classifica delle applicazioni più scaricate negli Stati Uniti. Dopo aver rifiutato la richiesta del Pentagono di utilizzare la sua intelligenza artificiale a scopi militari, Anthropic ha assistito a un balzo del proprio chatbot nei negozi digitali, superando il “rivale" OpenAI che invece ha raggiunto un accordo con il governo statunitense per l'uso dei suoi modelli di AI nelle sue reti più riservate. Un'intesa che non è piaciuta a diversi utenti che, interrogandosi sulle implicazioni etiche di questa decisione, hanno deciso di abbandonare ChatGpt scaricando Claude.

Anthropic rifiuta di usare Claude a scopi militari

Nei giorni scorsi Anthropic ha respinto la richiesta del Dipartimento della Difesa Usa di usare il modello Claude senza restrizioni a scopi militari. "Le minacce non cambiano la nostra posizione: non possiamo in buona coscienza", aveva spiegato il Ceo Dario Amodei. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligenza artificiale di Anthropic sarebbe stata usata per l'attacco all'Iran per le valutazioni di intelligence, l'identificazione dei target e per simulare scenari di battaglia. Dopo il no di Anthropic, OpenAI ha raggiunto un accordo con il Pentagono per l'uso dei suoi modelli di intelligenza artificiale nelle sue reti più riservate. Secondo il Ceo Sam Altman nel corso delle trattative il Pentagono ha mostrato un "profondo rispetto per la sicurezza".