Mobile World Congress 2026 a Barcellona: date, programma e novità

Appuntamento dal 2 al 5 marzo con il principale evento internazionale dedicato alla connettività, alle reti mobili e alle tecnologie digitali. In esposizione soluzioni, piattaforme e infrastrutture - tra le altre - per smart industry, intelligenza artificiale e digital transformation

Dal 2 al 5 marzo Barcellona diventa il teatro dell'innovazione tecnologica e ospita il Mobile World Congress 2026. Si tratta del principale evento internazionale dedicato alla connettività, alle reti mobili e alle tecnologie digitali. In esposizione soluzioni, piattaforme e infrastrutture per smart industry, intelligenza artificiale, IoT, edge computing, cybersecurity e digital transformation. Ma questo è il palcoscencio anche per conferenze, keynote e momenti di networking ad alto livello.

Quest'anno il tema dell'evento è The IQ Era. Come viene spiegato sul sito ufficiale, "in questa nuova era dell'intelligenza, l'intuizione umana e la previsione tecnologica devono unirsi per creare risultati positivi in ​​tutti i settori, le aziende e la società. Il Mobile World Congress (MWC) è il luogo ideale per raggiungere questo obiettivo, poiché riunisce l'intero ecosistema della connettività, dai leader politici a quelli tecnologici, sfruttando la nostra conoscenza collettiva e consentendo una collaborazione universale".

Le principali novità

Tra le principali novità del MWC26, c'è la mostra Airport of the Future che esplora l’evoluzione dell’ingegneria aeroportuale attraverso connettività wireless e sistemi intelligenti per la gestione dei flussi. Con New Frontiers, invece, l'attenzione è sui veicoli autonomi, robot e sistemi intelligenti già operativi in fabbriche, magazzini e contesti urbani. Secondo diversi siti di settore, inoltre, uno dei protagonisti sarà Xiaomi, con la sua linea completa di prodotti: telefoni, tablet, cuffie, smartwatch e accessori vari. Presente anche Honor che potrebbe stupire con il "telefono robot", un concetto innovativo con una telecamera robotica integrata, per trasformare il telefono in un dispositivo multifunzionale per la casa. Presenti poi anche Samsung, Lenovo, Motorola e TCL. E, sempre secondo quanto emerso fino ad ora, Oppo, Vivo, Huawei e ZTE dovrebbero presentare dispositivi e concept sperimentali.

Mibro, invece, produttore di dispositivi indossabili smart, presenterà il suo sistema AI Coach, dimostrando come sia possibile sviluppare una piattaforma di intelligenza artificiale basata su smartwatch per fornire analisi specifiche sugli allenamenti di discipline sportive come il padel e la corsa. Questo sistema unisce l'analisi del movimento a livello professionale con una comprensione approfondita di ciascun atleta, per sostenere la motivazione, prevenire il burnout e guidare l'andamento delle prestazioni.