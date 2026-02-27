Instagram per minori, notifica ai genitori se i figli cercano termini come 'suicidio'

La funzionalità prevede un’allerta verso gli account dei genitori che lo richiedono, che parte se un loro figlio o figlia fa ricerche ripetute su contenuti riguardanti il suicidio o l'autolesionismo
Instagram inizierà a inviare una notifica ai genitori quando i loro figli adolescenti faranno ripetute ricerche in un breve arco di tempo su suicidio o autolesionismo. Lo ha annunciato Meta, spiegando che gli avvisi saranno accompagnati da risorse sviluppate con il contributo di esperti per aiutare le famiglie ad affrontare conversazioni su temi delicati. Il nuovo servizio sarà attivato in Australia, Regno Unito, Usa e Canada. La funzionalità prevede un’allerta verso gli account dei genitori che lo richiedono: se un minorenne che usa con frequenza un 'Teen Account' per fare ricerche riguardanti temi autolesionisti entro un breve arco di tempo, l'adulto riceve un'allerta, se ha optato per un settaggio di supervisione sull'account dell'adolescente. L'allerta è collegata al sistema di Instagram per bloccare ricerche su contenuti dannosi e reindirizzare gli utenti a risorse di supporto.
La funzionalità
Oltre a Australia, Regno Unito, Usa e Canada, altri Paesi, inclusi Francia e Spagna, sono in procinto di prepararsi ad adottare simili misure. Come spiegato, le allerte dirette agli account di supervisione saranno accompagnate da risorse per aiutare gli adulti ad avviare una conversazione con figli sulla questione. "Queste allerte si basano sul nostro lavoro esistente per aiutare a proteggere gli adolescenti da contenuti potenzialmente dannosi su Instagram", aggiunge la dichiarazione della piattaforma. Un rapporto della Reuters indica che i ricercatori Meta hanno accertato che tra gli adolescenti che riportano come regolare la visione su Instagram di contenuti che li fanno sentire a disagio verso il proprio corpo vi è un'alta proporzione di disturbi alimentare.