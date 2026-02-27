Instagram per minori, notifica ai genitori se i figli cercano termini come 'suicidio'

Instagram inizierà a inviare una notifica ai genitori quando i loro figli adolescenti faranno ripetute ricerche in un breve arco di tempo su suicidio o autolesionismo. Lo ha annunciato Meta, spiegando che gli avvisi saranno accompagnati da risorse sviluppate con il contributo di esperti per aiutare le famiglie ad affrontare conversazioni su temi delicati. Il nuovo servizio sarà attivato in Australia, Regno Unito, Usa e Canada. La funzionalità prevede un’allerta verso gli account dei genitori che lo richiedono: se un minorenne che usa con frequenza un 'Teen Account' per fare ricerche riguardanti temi autolesionisti entro un breve arco di tempo, l'adulto riceve un'allerta, se ha optato per un settaggio di supervisione sull'account dell'adolescente. L'allerta è collegata al sistema di Instagram per bloccare ricerche su contenuti dannosi e reindirizzare gli utenti a risorse di supporto.