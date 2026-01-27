Meta accelera sull'intelligenza artificiale e prepara nuove formule di abbonamento premium per Facebook e Instagram, con l'idea di estendere il modello anche a WhatsApp. La conferma arriva direttamente dall'azienda, che ha comunicato la novità a TechCrunch. Secondo il sito, i nuovi piani puntano a "stimolare produttività e creatività" e a potenziare ulteriormente le capacità dell'AI.