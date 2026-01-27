Offerte Sky
Meta, in arrivo abbonamenti premium su Instagram, Facebook e WhatsApp: cosa sappiamo

Tecnologia

Media: "Le nuove offerte potenzieranno le capacità dell'intelligenza artificiale", mentre l'accesso ai servizi principali resterà gratuito

ascolta articolo

Meta accelera sull'intelligenza artificiale e prepara nuove formule di abbonamento premium per Facebook e Instagram, con l'idea di estendere il modello anche a WhatsApp. La conferma arriva direttamente dall'azienda, che ha comunicato la novità a TechCrunch. Secondo il sito, i nuovi piani puntano a "stimolare produttività e creatività" e a potenziare ulteriormente le capacità dell'AI.

In arrivo funzioni AI avanzate 

TechCrunch precisa inoltre che queste nuove proposte non andranno a sostituire Meta Verified, il servizio che oggi garantisce la spunta blu, l'assenza di pubblicità e strumenti aggiuntivi per i creator. I futuri abbonamenti dovrebbero invece integrare funzionalità avanzate di AI, anche grazie all'acquisizione di Meta Manus, un agente autonomo già utilizzato da privati e aziende per eseguire azioni in modo indipendente.

Instagram testa nuove funzioni AI con Manus 

Nei giorni scorsi lo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi, noto per individuare in anticipo funzioni nascoste nelle app social, ha segnalato la comparsa su Instagram di un pulsante dedicato proprio all'intelligenza artificiale di Manus. Non è ancora chiaro quali saranno le opzioni a pagamento previste per WhatsApp e Facebook, ma Paluzzi anticipa che su Instagram gli abbonati potranno monitorare più facilmente i follower non ricambiati, creare liste di pubblico senza limiti e visualizzare le storie in modalità anonima.

Arriva Vibes di Meta 

Sul fronte video, TechCrunch ricorda che Meta intende offrire agli utenti premium strumenti avanzati di creazione tramite Vibes, una sezione di Meta AI che raccoglie clip generate dall'intelligenza artificiale. Una funzione che si posizionerebbe come alternativa a Sora di OpenAI, non ancora disponibile nell'Unione Europea.

