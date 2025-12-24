Antitrust impone a Meta stop esclusione concorrenti da AI WhatsApp

L’Autorità ha adottato la misura cautelare nei confronti del colosso al termine dell’istruttoria avviata a luglio per presunto abuso di posizione dominante: la società ha integrato il servizio Meta AI nell'app di messaggistica, in posizione preminente rispetto ai servizi concorrenti. Con l'applicazione delle condizioni contrattuali dei WhatsApp Business Solution Terms di fatto sono esclusi dalla piattaforma i concorrenti di Meta AI nel mercato dei Chatbot AI. La replica: "Decisione infondata, faremo ricorso"

L' Antitrust ha adottato la misura cautelare nei confronti di Meta. L'istruttoria era stata avviata a luglio 2025 per presunto abuso di posizione dominante perché la società ha integrato il servizio Meta AI nell'app di messaggistica WhatsApp, in posizione preminente rispetto ai servizi dei concorrenti. Il procedimento è stato ampliato oggettivamente il 25 novembre scorso, con contestuale avvio del sub-procedimento cautelare, in merito all'applicazione delle nuove condizioni contrattuali previste dai WhatsApp Business Solution Terms, introdotte il 15 ottobre e la cui piena efficacia si dispiegherà entro il 15 gennaio 2026. L'Antitrust ha ricordato che queste condizioni contrattuali escludono del tutto dalla piattaforma WhatsApp le imprese concorrenti di Meta AI nel mercato dei servizi di Chatbot AI. Intanto Meta annuncia ricorso parlando di una "decisione infondata".

La comunicazione dell’Antitrust

Al termine del procedimento per l'adozione delle misure cautelari ex art. 14-bis della legge n. 287/1990, dopo la presentazione delle memorie scritte e l'audizione delle parti, si legge nella nota, l'Autorità "ha ritenuto che sussistano i requisiti necessari per l'adozione della misura cautelare in relazione agli effetti della condotta sul territorio italiano. Secondo l'Antitrust, infatti, la condotta di Meta sembra avere natura abusiva, perché suscettibile di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di Chatbot AI, a danno dei consumatori. Inoltre, il comportamento di Meta può arrecare un danno grave e irreparabile, durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria, alle dinamiche competitive nel mercato interessato, pregiudicandone la contendibilità. Pertanto, l'Autorità ha disposto che Meta sospenda immediatamente le condizioni contrattuali dei WhatsApp Business Solution Terms così da preservare l'accesso alla piattaforma WhatsApp ai Chatbot AI concorrenti di Meta AI”. L'Autorità italiana - conclude la nota - è in coordinamento con la Commissione europea per assicurare che la condotta di Meta venga affrontata nella maniera più efficace.

Meta: "Decisione Antitrust infondata, faremo ricorso"

Un portavoce di Meta ha replicato, affermando all'Ansa: "La decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è infondata. L'emergere di chatbot di intelligenza artificiale sulle nostre Business API ha messo sotto pressione i nostri sistemi, che non erano stati progettati per supportare questo tipo di utilizzo. L'Autorità italiana parte dal presupposto che WhatsApp sia, in qualche modo, un app store di fatto. I canali di accesso al mercato per le aziende di IA sono gli app store, i loro siti web e le partnership di settore, non la piattaforma WhatsApp Business. Faremo ricorso".