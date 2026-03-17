Chi è Tim Sweeney, CEO di Epic Games compra foreste per salvarle

Dai videogiochi alla conservazione ambientale: il tycoon ha investito miliardi nell’acquisto di foreste e territori naturali. Le sue proprietà coprono 15 contee e includono ecosistemi di grande valore. Tra questi, la Box Creek Wilderness con oltre 130 specie rare. Dal 2021 l’attenzione si è spostata sulla protezione permanente. Le terre vengono donate o vincolate contro lo sviluppo: l’obiettivo è preservare habitat e biodiversità