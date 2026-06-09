ID Pass, entro l'estate il passaporto arriva su Google Wallet

Per attivare l'ID pass basterà fotografare la pagina principale del passaporto, riportare il chip NFC del documento e seguire la procedura di riconoscimento personale con video-selfie. Così, il passaporto sarà conservato sul dispositivo senza bisogno di caricarlo sul cloud. Grazie a questo servizio, se ci fosse bisogno di confermare la maggiore età su un sito di streaming, l'utente potrà condurre l'operazione senza dover condividere altri dati. Si tratta di credenziali "selettive", che permettono di mettere a disposizione solo ciò che serve. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Cassa di Risparmio Sparkasse Bank, esempio di un approccio applicato al settore bancario. La banca tedesca sarà quindi il primo istituto europeo a consentire all'utente di dimostrare il possesso dei requisiti necessari a un rivenditore senza esporre dati sensibili, grazie a credenziali di verifica dell'età cifrate tramite Google Wallet.

L'Europa lavora all'EUDI Wallet e Google si dice aperta a dialogare

L'ID pass serve per la verifica dell'identità e dell'età sulle piattaforme digitale, prendendo come base il passaporto, non la carta d'identità. Ma il documento fisico resta obbligatorio in tutti i contesti in cui la legge lo richiede. Google aveva già esteso il servizio alle identità digitali di Google Wallet ad aprile in India, Singapore, Taiwan e Brasile, dopo una fase iniziale negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ora, arriva in Europa consapevole delle difficoltà sul piano regolatorio. Il nostro Paese ha già fatto passi avanti verso la digitalizzazione dei documenti con servizi come l'IT-Wallet di IO, ma presenta ancora limitazioni strutturali perchè i documenti digitali sono utilizzabili sono per verifiche in presenza e non per interazioni online. Ed è esattamente la funzione su cui interviene Google con il suo nuovo ID pass. Intanto, l'Europa sta lavorando all'EUDI Wallet, il portafoglio digitale europeo che dovrebbe fornire a tutti i cittadini entro novembre 2026. Un servizio con cui l'azienda californiana non esclude di dialogare, ma dipenderà dalle scelte regolatorie della Commissione Europea.