Tecnologia
Perché quella dell'accessibilità digitale è una sfida che riguarda tutti
Dalla Giornata mondiale del 21 maggio alle nuove soluzioni di Apple, ecco come, grazie a innovazione e responsabilità, la tecnologia si incontra con l’inclusione
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