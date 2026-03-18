OPPO Find N6, presentato il nuovo smartphone pieghevole “dei sogni”

È leggerissimo e ultra-piatto, ha una piega super resistente e praticamente invisibile, un comparto fotocamere, batteria e processore da vero flagship. Al momento non è previsto un lancio in Europa. L’abbiamo provato in anteprima

Non ci sono al momento piani per un lancio in Europa. Ma OPPO , in occasione del Mobile World Congress di Barcellona ( qui il nostro speciale ) ha voluto comunque chiamare a raccolta tutta la stampa europea specializzata per presentare il nuovo smartphone pieghevole di picco dell’azienda, il Find N6. Un telefono pieghevole ultra-piatto, ultra-flessibile e ultra-resistente, definito “l’apice nel mondo dei pieghevoli”, grazie anche alla sua piega praticamente invisibile, e su cui abbiamo avuto modo di mettere le mani in anteprima.

Partiamo dal design: il nuovo N6 ha uno spessore di soli 8,93 millimetri (quasi un record di sottigliezza nel mondo dei pieghevoli) e un peso di 225 grammi, simile a quello di molti telefoni tradizionali. I lati sono piatti, i bordi sagomati, il design ergonomico. Dotato di architettura “Armour Shield”, è stato progettato per essere ultra-resistente. La cornice è realizzata in alluminio rinforzato di grado aeronautico; la cerniera Flexion in titanio di seconda generazione utilizza una lega di titanio di grado 5 e una stampa 3D avanzata per offrire protezione e resistenza; le strutture portanti all’interno della cerniera sono state rinforzate con acciaio ad altissima resistenza, il che - spiegano da OPPO - garantisce un meccanismo di piegatura affidabile e durevole. Inoltre il telefono è in grado di resistere ad acqua ad alta pressione e ad alta temperatura e alla polvere (vero tallone d’Achille dei pieghevoli). Sul retro trova invece spazio il modulo fotocamera “Cosmos Ring” di OPPO, con quattro fotocamere posteriori ingegnerizzate da Hasselblad (principale da 200 megapixel, ultra-grandangolare da 50, teleobiettivo da 50 e una True Color Camera, un sensore di spettro specializzato che cattura i dati del bilanciamento del bianco per migliorare la resa cromatica) poste in maniera simmetrica. A completare la configurazione anche due fotocamere frontali da 20 megapixel da usare sia sullo schermo esterno che su quell interno. Sul bordo laterale troviamo il tasto multifunzione Snap, che permette di avviare in maniera rapida la fotocamera, la torcia, il silenzioso (ma è totalmente configurabile).

Il display e le altre caratteristiche

Il display esterno misura 6,62 pollici e vanta la cornice più sottile della sua categoria; quello interno è un ampio schermo da 8,12 pollici LTPO con una luminosità di picco di 2.500 nit e una pellicola antiriflesso. A bordo troviamo l’ultimo processore mobile di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, una mega-batteria da ben 6.000 mAh in silicio-carbonio compatibile con la ricarica veloce SUPERVOOC da 80W. Tra le novità lato software segnaliamo invece un sistema di multitasking che permette di aprire fino a quattro app contemporaneamente regolando liberamente dimensioni e proporzioni. Durante le nostre prove lo smartphone è risultato scattante, semplice da usare e dunque un prodotto molto promettente. Dicevamo: per il momento non è previsto lo sbarco in Europa di questo modello (questo non significa che non arriverà mai), due i colori: il grigio Stellar Titanium e l’arancione Blossom Orange.

Arriva Find X9 Ultra

Per uno smartphone che non si sa se arriva ce n’è uno che invece arriva sicuramente: durante la presentazione OPPO ha confermato che il suo flagship di nuova generazione, OPPO Find X9 Ultra, arriverà anche in Europa nel corso dell’anno. È la prima volta che uno smartphone della linea Ultra si espande oltre la Cina. “Find X9 Ultra - spiegano da OPPO - integra il sistema di imaging più avanzato che OPPO abbia mai sviluppato, con un’ingegneria ottica di nuova generazione progettata per portare la fotografia mobile a un nuovo livello”.