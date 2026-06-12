La cerimonia si è svolta presso il Cinema La Compagnia di Firenze e si inserisce nell’ambito dell’ottava edizione di First Playable. Il riconoscimento più prestigioso della serata è stato assegnato a The Lonesome Guild di Tiny Bull Studios, nominato Best Italian Game
Giovedì 11 giugno si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards 2026, l’iniziativa promossa da IIDEA per celebrare le eccellenze dell’industria videoludica italiana e valorizzare il talento degli studi di sviluppo nel nostro Paese. The Lonesome Guild di Tiny Bull Studios è stato premiato come miglior videogioco italiano dell’anno.
Bye Sweet Carole di Little Sewing Machine ha vinto due premi
La cerimonia, che si è svolta presso il Cinema La Compagnia di Firenze, si inserisce nell’ambito dell’ottava edizione di First Playable, l’evento internazionale dedicato al settore videoludico italiano in corso in questi giorni a Firenze. Giordana Moroni e Pierpaolo Greco, i due volti di Multiplayer.it, si sono occupati della conduzione della serata, trasmessa in diretta streaming sul canale Teitch della testata. Il riconoscimento più prestigioso della serata è stato assegnato a The Lonesome Guild di Tiny Bull Studios, nominato Best Italian Game. Dino Path Trail di Void Pointer si è aggiudicato invece il premio Best Italian Debut Game, mentre Bye Sweet Carole di Little Sewing Machine ha vinto un doppio riconoscimento, conquistando le categorie Outstanding Art e Outstanding Audio. Il premio Outstanding Experience è andato a HORSES, sviluppato da Andrea Lucco Borlera e Santa Ragione, mentre il Community Spotlight Award, assegnato con il coinvolgimento della community degli sviluppatori italiani, è stato conferito a The Lonesome Guild di Tiny Bull Studios.
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Al giudizio della giuria internazionale si è aggiunto il voto degli studi
Oltre alla consegna delle sei statuette ai videogiochi più interessanti nati nel corso dello scorso anno, sul palco degli Italian Video Game Awards 2026 si sono svolte tre interviste a studi di sviluppo italiani che, per l’occasione, hanno presentato e condiviso anticipazioni su nuovi progetti. Tra gli ospiti degli Awards si sono alternati Emanuele Miccianza, Narrative Director, e Gaia Richelli, Game Director, di One-O-One Games per The Alighieri Circle: Dante's Bloodline; Daniele Azara, Chief Creative Officer di Stormind Games per Remothered: Red Nun's Legacy; e Francesco Cilurzo, Co-Founder e Creative Director di Nara Studio per Wonderful Neoran Valley. Mentre i vincitori sono stati selezionati da una giuria internazionale composta da Stefania Sperandio, critica e divulgatrice videoludica, Simone Silvestri, Art Director di Housemarque, Ariel Pai, Senior Product Scout & Business Development Manager di PQube, e Lorenzo Mancosu, Senior Editor di Multiplayer.it e Editor in Chief di VGA Play. Al giudizio della giuria si è aggiunto il voto aggregato degli studi di sviluppo associati a IIDEA.