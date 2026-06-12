La cerimonia si è svolta presso il Cinema La Compagnia di Firenze e si inserisce nell’ambito dell’ottava edizione di First Playable. Il riconoscimento più prestigioso della serata è stato assegnato a The Lonesome Guild di Tiny Bull Studios, nominato Best Italian Game ascolta articolo

Giovedì 11 giugno si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards 2026, l’iniziativa promossa da IIDEA per celebrare le eccellenze dell’industria videoludica italiana e valorizzare il talento degli studi di sviluppo nel nostro Paese. The Lonesome Guild di Tiny Bull Studios è stato premiato come miglior videogioco italiano dell’anno.

Bye Sweet Carole di Little Sewing Machine ha vinto due premi La cerimonia, che si è svolta presso il Cinema La Compagnia di Firenze, si inserisce nell’ambito dell’ottava edizione di First Playable, l’evento internazionale dedicato al settore videoludico italiano in corso in questi giorni a Firenze. Giordana Moroni e Pierpaolo Greco, i due volti di Multiplayer.it, si sono occupati della conduzione della serata, trasmessa in diretta streaming sul canale Teitch della testata. Il riconoscimento più prestigioso della serata è stato assegnato a The Lonesome Guild di Tiny Bull Studios, nominato Best Italian Game. Dino Path Trail di Void Pointer si è aggiudicato invece il premio Best Italian Debut Game, mentre Bye Sweet Carole di Little Sewing Machine ha vinto un doppio riconoscimento, conquistando le categorie Outstanding Art e Outstanding Audio. Il premio Outstanding Experience è andato a HORSES, sviluppato da Andrea Lucco Borlera e Santa Ragione, mentre il Community Spotlight Award, assegnato con il coinvolgimento della community degli sviluppatori italiani, è stato conferito a The Lonesome Guild di Tiny Bull Studios. Vedi anche Videogame, il punto sulla situazione in Italia e perché può migliorare