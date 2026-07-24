L'Ue contesta a TikTok la sicurezza account dei minori: l'indagine

Le conclusioni della Commissione sono arrivate dopo un'indagine approfondita che ha incluso un'analisi dell'interfaccia di TikTok, dei dati e dei documenti interni, oltre che interviste con funzionari delle forze dell'ordine ed esperti nei settori della protezione dei minori, degli abusi sui minori e della neuropsicologia. L'indagine era partita il 19 febbraio del 2024

"I minori meritano un'esperienza sicura fin dal momento in cui si connettono a Internet. Il Digital Services Act impone alle piattaforme di integrare misure di protezione per i minori nella progettazione dei propri servizi e le ritiene responsabili qualora non lo facciano". Queste, nello specifico, le parole di Henna Virkkunen, vice presidente della Commissione europea per la sovranità tecnologica, a commento delle conclusioni preliminari dell'indagine relativa alla sicurezza degli account dei minori su TikTok . "Un elevato livello di protezione - ha spiegato - non dovrebbe essere un'opzione, ma la norma. Questa è la nostra responsabilità nei confronti delle generazioni presenti e future di bambini europei."

Le osservazioni dell'esecutivo Ue

Entrando nel merito, l'esecutivo Ue ha fatto presente che i minori possono scegliere di impostare il proprio account su TikTok come "pubblico", rendendo i contenuti visibili anche a utenti privi di un account proprio. Tale impostazione permette anche ai contenuti pubblicati da minori di 16-17 anni di esser consigliati ad altri utenti TikTok tramite il feed "Per te". La Commissione, tra l'altro, ha anche osservato che, pure con account impostati come privati, i profili dei minori possono essere facilmente rinvenuti attraverso gli elenchi di "persone seguite" e "follower" di altri utenti, mentre le loro foto del profilo rimangono accessibili a chiunque. Di fatto, secondo l'esecutivo Ue, le impostazioni degli account di TikTok non soddisferebbero gli standard di privacy, sicurezza e protezione dei dati che le piattaforme accessibili ai minori devono garantire in conformità con il Dsa.

Le modifiche da apportare

La Commissione Ue, date queste osservazioni, ritiene in via preliminare che TikTok debba modificare le impostazioni predefinite degli account dei minori limitando di base la visibilità dei contenuti ai soli utenti accettati dal titolare dell'account. Bruxelles spinge anche affinché i contenuti pubblicati dai minori "più grandi" non siano accessibili ad un pubblico al di fuori della piattaforma. TikTok inoltre dovrebbe astenersi dal consigliare contenuti di minori ad altri utenti della piattaforma tramite il feed "Per te".

L'indagine

Le conclusioni della Commissione ssono arrivate dopo un'indagine approfondita che ha incluso un'analisi dell'interfaccia di TikTok, dei dati e dei documenti interni, oltre che interviste con funzionari delle forze dell'ordine ed esperti nei settori della protezione dei minori, degli abusi sui minori e della neuropsicologia. Le conclusioni, è emerso, non pregiudicano l'esito finale dell'indagine. TikTok, adesso, potrà consultare gli atti dell'istruttoria e presentare eventuali osservazioni scritte. L'indagine, partita il 19 febbraio del 2024, ha contemplato diversi filoni, come il design che crea dipendenza, l'accesso ai dati pubblici per i ricercatori, l'effetto "rabbit hole" dei sistemi di raccomandazione di TikTok e i meccanismi di verifica dell'età. La parte sulla trasparenza pubblicitaria è stata già conclusa tramite impegni vincolanti nel dicembre 2025, mentre gli altri filoni devono ancora trovare una conclusione finale.