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Comprare e vendere su TikTok: quanto conta oggi la community?

Tecnologia
Francesca Torcasio

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©IPA/Fotogramma

La piattaforma di TikTok Shop conta oltre 21.000 venditori attivi nel Paese e negli ultimi sei mesi ha registrato una crescita a tre cifre del fatturato giornaliero. Alla base di questo sviluppo c’è un’esperienza immersiva che fonde all’interno dello stesso ambiente scoperta, innovazione e acquisto

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A un anno dal lancio in Italia, TikTok Shop conta oltre 21.000 venditori attivi nel Paese, consolidando la crescita del modello di discovery e-commerce. A conferma di ciò, negli ultimi sei mesi la piattaforma ha registrato una crescita a tre cifre del fatturato giornaliero. Alla base di questo sviluppo c’è un’esperienza immersiva che fonde all’interno dello stesso ambiente scoperta, innovazione e acquisto.

Il rapporto tra utenti e prodotto

L’utente, infatti, non si limita a cercare un prodotto, ma vive una fase di continua scoperta: spesso il bisogno di acquisto è ancora latente e viene ispirato dai contenuti. In questo senso, il brand arriva all’utente in una fase anticipata del processo di acquisto. Questo avviene attraverso 4 canali principali. Il primo, gli shoppable video, che generano circa il 38% del fatturato: l’utente vede il video e, tramite il carrellino, compra il prodotto senza uscire dall’app, rendendo l’esperienza più fluida. LIVE Shopping, che incide per circa il 20%, consente ai clienti di interagire direttamente, in un rapporto 1-to-1, con i brand.

A questi si aggiungono la vetrina del prodotto e la sezione dedicata a TikTok Shop all’interno dell’app. Agli utenti vengono mostrati principalmente prodotti più affini ai loro interessi.

Una "piattaforma democratica"

Secondo i dati di NielsenIQ, presentati nel corso del Panel dedicato al primo anniversario di TikTok Shop Italia, la piattaforma registra una diffusione superiore rispetto alla media europea. Non solo piccole e medie imprese: secondo Massimo Rocchelli, Industry Lead TikTok Shop Italia, si tratta di una piattaforma digitale “democratica”, che offre anche alle piccole realtà la possibilità di collaborare con i creator e dare visibilità al proprio brand.

Le categorie di successo

Ma quali sono le categorie che stanno riscontrando più successo? Sul podio troviamo bellezza, moda e home & living. Nel settore beauty, solo nell’ultimo mese un terzo dei consumatori ha acquistato make up o cosmetici, il 75% shampoo e la metà condizionanti per capelli. Tra i brand più ricercati figurano l’Oréal Paris, Nivea, Nabla, Look TotalBrand e AllyCore. Nel settore Moda, negli ultimi 30 giorni il 53% dei consumatori ha acquistato abbigliamento e accessori. Tra questi: BiSilver, FGM04, Legea e E.Marinella. Per quanto riguarda il settore Home&Living circa il 70% ha acquistato prodotti per la pulizia nell’ultimo mese, mentre il 18% ha acquistato o sta considerando l’acquisto di piccoli elettrodomestici. Esempi sono Fratelli Guzzini, Olimpia Home e QVC Italia.

Un altro settore che, pur non essendo sul podio, merita una menzione è quello dell’elettronica. Il 34% dei consumatori, nell’ultimo mese ha acquistato cuffie o auricolari.

I consumatori di TikTok Shop

Sebbene TikTok faccia pensare subito alle generazioni più giovani, i dati ci mostrano una realtà diversa: i consumatori medi sono gli over 40, che generano circa il 41% del fatturato. La piattaforma presenta poi utenti particolarmente attivi (heavy shoppers), mostrando una frequenza d’acquisto più elevata della media: circa 32 ordini online l’anno contro i 22,5 dell’acquirente e-commerce medio italiano. E non pensiate che si tratta di acquisti di impulso. Il segreto di questa crescita? Secondo la content creator Alessia Rossini, founder di AllyCore Italia e presente al panel, la piattaforma ha accorciato il percorso di acquisto. Ma un ruolo chiave lo gioca anche la community.

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