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Cosa racconta del mercato editoriale la lista dei Bestseller di TikTok

Ludovica Passeri

TikTok lancia delle classifiche mensili per tracciare i libri di cui si parla di più sulla piattaforma. Abbiamo analizzato non solo il ranking italiano di marzo, ma anche quello spagnolo e tedesco per capire punti di contatto e differenze. E soprattutto, sei anni dopo l’esordio, come sta il BookTok? Secondo una nuova analisi dei dati realizzata da NielsenIQ BookData e Media Control, nel 2025 a livello europeo sono stati venduti più di 50 milioni di libri consigliati dalla community 

 

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