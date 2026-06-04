Apple, App Store da record: l’ecosistema supera i 1.400 miliardi

Crescita globale, boom delle app con intelligenza artificiale e nuovi strumenti per gli sviluppatori. E intanto Cupertino rafforza la sua presenza in Europa con un Developer Center a Berlino

L’ecosistema dell’App Store di Apple ha raggiunto nel 2025 un valore record di oltre 1.400 miliardi di dollari in vendite e fatturato per gli sviluppatori, facendo segnare una crescita praticamente triplicata rispetto al 2019. Oltre il 90% di queste transazioni, spiegano da Cupertino, non ha comportato commissioni, a testimonianza di un modello che continua a sostenere l’espansione del mercato delle app a livello globale. Con più di 850 milioni di utenti settimanali distribuiti in 175 Paesi - questi gli ultimi dati forniti da Apple - gli Store si consolidano come piattaforma chiave per la distribuzione e la scoperta di applicazioni, mentre le nuove tecnologie, e in particolare l’intelligenza artificiale, provano a ridefinire l’esperienza digitale degli utenti.

Un motore economico sempre più globale

Il peso economico dell’App Store resta fortemente trainato dai beni e servizi fisici, che nel 2025 hanno raggiunto quota 1.100 miliardi, sostenuti da settori come vendita al dettaglio, generi alimentari, consegne e viaggi. I servizi digitali (gaming, app aziendali, streaming video) hanno generato 149 miliardi, mentre la pubblicità in-app ha contribuito con ulteriori 151 miliardi. L’impatto è diffuso a livello geografico: negli ultimi sei anni il volume di affari è più che raddoppiato in Cina e più che triplicato negli Stati Uniti e in Europa, con dinamiche locali che riflettono abitudini di consumo specifiche ma sempre più integrate nel mercato globale delle app.

L’intelligenza artificiale come leva di crescita

Nel 2025 l’intelligenza artificiale è diventata un elemento centrale dell’ecosistema: oltre 40 delle 100 app più scaricate integrano funzionalità di I.A. e hanno registrato performance di fatturato superiori alla media. Dalle app per la salute con suggerimenti personalizzati, agli strumenti creativi per foto e video, fino alle piattaforme di produttività che automatizzano processi complessi la nuova tecnologia sta ampliando le possibilità per gli sviluppatori.

Berlino, hub europeo per la nuova generazione di developer

Nel quadro di questa strategia si inserisce l’apertura, entro fine anno, del primo Apple Developer Center europeo a Berlino. Situato nel distretto di Mitte, il centro offrirà accesso diretto a workshop, sessioni in presenza e supporto individuale da parte dei team Apple, rivolgendosi a sviluppatori di ogni livello. La struttura fungerà da hub per l’innovazione europea, affiancando le sedi già attive a livello globale e rafforzando il legame con la comunità locale. Grazie a eventi, laboratori e consulenze tecniche il centro - spiegano - contribuirà a migliorare qualità, design e performance delle app su tutte le piattaforme Apple, sostenendo al contempo la crescita di un ecosistema che conta centinaia di milioni di utenti settimanali in Europa.