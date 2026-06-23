TikTok Farlands, verità o leggenda metropolitana? Ecco che cosa sono

Video inquietanti e surreali, ispirati a creepypasta, meme distorti e contenuti AI. Il nome richiama un vecchio glitch di Minecraft, mentre sul social indica contenuti nascosti che emergono solo ai margini dell'algoritmo

Su TikTok sta emergendo un nuovo filone chiamato Farlands. Non si tratta di un trend o una challenge, ma di una raccolta di video brevi inquietanti, spesso privi di logica apparente, che richiamano l'estetica della creeypasta - storie horror nate nei forum del web nei primi anni 2000 -, dei meme più oscuri e dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. L'atmosfera è volutamente disturbante e costruita per evocare le prime culture horror del web.