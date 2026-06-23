TikTok Farlands, verità o leggenda metropolitana? Ecco che cosa sono

Video inquietanti e surreali, ispirati a creepypasta, meme distorti e contenuti AI. Il nome richiama un vecchio glitch di Minecraft, mentre sul social indica contenuti nascosti che emergono solo ai margini dell'algoritmo
Su TikTok sta emergendo un nuovo filone chiamato Farlands. Non si tratta di un trend o una challenge, ma di una raccolta di video brevi inquietanti, spesso privi di logica apparente, che richiamano l'estetica della creeypasta - storie horror nate nei forum del web nei primi anni 2000 -, dei meme più oscuri e dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. L'atmosfera è volutamente disturbante e costruita per evocare le prime culture horror del web.
Origine del nome e il riferimento a Minecraft
Il termine, come riportato dal Corriere della Sera, deriva da un vecchio glitch (un malfunzionamento informatico) di Minecraft: superata una distanza di 12,5 milioni di blocchi dal punto di partenza, il gioco generava errori grafici dovuti al limite del codice. Quelle zone deformate erano chiamate Farlands, una sorta di confine del mondo virtuale. Su TikTok, invece, le "terre lontane" non si raggiungono tramite un bug, ma scorrendo il feed fino a esaurire i contenuti abituali.
Come si accede alle Farlands del social
Secondo la ricostruzione del Corriere, agli utenti per arrivare alle Farlands basta continuare a scorrere TikTok per molto tempo, spesso di notte, fino a quando l'algoritmo mostra video marginali, con pochissime visualizzazioni e pubblicati da profili quasi anonimi. Altri utenti sostengono invece che serva digitare nella barra di ricerca sequenze casuali di numeri per "forzare" l'algoritmo.
I contenuti delle "terre lontane"
I video durano pochi secondi, presentano rumori distorti, immagini grottesche o spaventose e voci sintetiche che ripetono frasi prive di senso. Talvolta compaiono volti deformati o personaggi ispirati alle creepypasta. L'effetto complessivo è quello di una zona disturbante del social, popolata da contenuti volutamente stranianti.
Interazione degli utenti
Chi arriva nelle Farlands spesso lascia commenti lunghi per "insegnare" all'algoritmo a proporre altri video simili. Alcuni parlano persino di livelli diversi, abitati da figure ricorrenti o entità misteriose, creando una narrazione collettiva che ricorda le prime comunità dedicate ai misteri del web.
Un'estetica che viene dal passato
Molti contenuti riprendono lo stile dei cosiddetti "meme fritti": immagini talmente distorte da diventare quasi irriconoscibili. I personaggi e le atmosfere rimandano alle leggende metropolitane che circolano online da decenni. L'elemento realmente nuovo non è l'estetica, ma il ruolo dell'algoritmo.