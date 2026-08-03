PlayStation 3, alcuni giochi potrebbero valere una fortuna: ecco quali

Con lo stop deciso da Sony dello store dedicato alla vecchia console e previsto tra un anno, alcuni titoli in formato fisico che hanno avuto meno presa sul grande pubblico e che quindi sono più rari da reperire, potrebbero valere abbastanza. Ecco cosa sapere

Nell'attesa, sempre più crescente, che Gta 6 sia finalmente disponibile per tutti gli appassionati di videogiochi, chi ha ancora chiuso in qualche cassetto vecchie console Sony potrebbe avere una sorpresa gradita. In particolare, al centro della questione c'è la Playstation 3. Infatti, anche in vista della chiusura definitiva dello store di PS3, prevista a luglio del prossimo anno, il valore economico di alcuni giochi dell'ormai datata console sta a poco a poco salendo, arrivando anche a sfiorare cifre interessanti. La scelta di casa Sony, infatti, non consentirà più di accedere ai giochi digitali e dunque il formato fisico sarà imprescindibile per chi vorrà ancora cimentarsi con una serie di titoli.

I titoli che stanno aumentando di valore

Ad essere maggiormente interessati rispetto a questo aumento di valore, segnala il sito di settore "Everyeye", non saranno titoli la cui diffusione è stata particolarmente intensa. A far la differenza, infatti, è la quantità di copie distribuite fisicamente nei negozi. Titoli che hanno avuto e che hanno ancora grande presa sugli appassionati come, tra gli altri, "The Last of Us", oppure lo stesso GTA 5, "Red Dead Redemption" o ancora i vari capitolo della serie sparattutto di "Call of Duty", sono stati molto comprati e non sono così rari da trovare. Un discorso differente, invece, riguarda, titoli "di nicchia" o comunque distribuiti in un numero di copie decisamente basso. Si parla, ad esempio, di giochi come "Puppeteer" che può essere venduto anche fino a 300 dollari, oppure ancora "Folklore" (stima intorno ai 150 dollari) ma anche "3D Dot Game Heroes" (anche più di 100 dollari) Si tratta, in sostanza, di titoli che non avendo avuto un enorme successo di massa non sono andati in ristamp e, dunque, le copie fisiche disponibili sul mercato sono piuttosto limitate. Il loro valore, per gli appassionati collezionisti, arriva quindi ad essere anche piuttosto redditizio per chi intende vendere le proprie copie.