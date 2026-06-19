Il prossimo capitolo della celebre saga sarà disponibile per il preacquisto sia sulle piattaforme digitali di PlayStation e Xbox, sia presso rivenditori fisici selezionati. Salvo imprevisti o rinvii dell'ultimo minuto, l'uscita di GTA 6 è prevista per il 19 novembre

Il momento tanto atteso dai videogiocatori è finalmente arrivato. Rockstar Games ha annunciato ufficialmente che i preordini di Grand Theft Auto 6 apriranno giovedì 25 giugno. Il prossimo capitolo della celebre saga sarà disponibile per il preacquisto sia sulle piattaforme digitali di PlayStation e Xbox, sia presso rivenditori fisici selezionati. A confermare la notizia per il mercato italiano è stata anche la catena Gamelife tramite i propri canali social. Il rivenditore ha garantito la disponibilità dei preorder a partire dalla data indicata, sebbene l'orario esatto di apertura non sia ancora stato comunicato. Ulteriori dettagli logistici verranno diffusi nei prossimi giorni.

Febbre da click day in Italia

Gli appassionati italiani si preparano a un vero e proprio "click day". La caccia alla prenotazione si preannuncia agguerrita, specialmente per chi desidera assicurarsi una copia fisica al lancio. Al momento, Rockstar Games non ha rilasciato dettagli in merito a bonus esclusivi per la prenotazione, edizioni speciali o da collezione e prezzi ufficiali delle varie versioni. L'unica certezza attuale è che le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X saranno regolarmente prenotabili dal 25 giugno. I giocatori avranno quindi pochi giorni di tempo per prepararsi prima dell'apertura dei server e dei sistemi di prenotazione dei negozi.

Finestra di lancio confermata

Salvo imprevisti o rinvii dell'ultimo minuto, l'uscita di GTA 6 è prevista per il 19 novembre. L'autunno si prospetta cruciale per il settore videoludico, con quello che si candida a essere il lancio editoriale più importante degli ultimi anni.