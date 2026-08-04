NAVEE EXO S Pro, correre e camminare con un esoscheletro. La prova

NAVEE EXO S Pro è un esoscheletro indossabile intelligente progettato per ridurre lo sforzo fisico durante la camminata, il trekking e altre attività che richiedono movimenti prolungati. Nelle istruzioni si legge che riduce lo sforzo fisico fino al 35%. Noi lo abbiamo testato sia in camminate con scale che durante la corsa, anche a ritmo spinto. Ecco le nostre impressioni.

La certificazione IP54 garantisce protezione contro polvere e schizzi d'acqua, mentre il design è compatibile con zaini da trekking e altra attrezzatura tecnica.

La prima sorpresa arriva dal peso. Il NAVEE EXO S Pro pesa circa 1,8 kg e utilizza una struttura in fibra di carbonio e lega di alluminio aerospaziale che lo rende molto leggero e facile da indossare. Una volta indossato, l'esoscheletro si fissa a vita e cosce tramite un sistema di cinghie regolabili. Si può sentire un leggero fastidio sulla schiena per via della presenza della batteria.

Per anni gli esoscheletri sono rimasti confinati ai laboratori di ricerca, ai centri di riabilitazione e agli ambienti industriali. Con l' EXO S Pro , NAVEE prova invece a fare un passo ulteriore: trasformare una tecnologia complessa in un prodotto destinato agli utenti comuni. Questo supporto motorizzato è capace di assistere il movimento delle gambe durante camminate, trekking, corsa, salite e scale, riducendo l'affaticamento senza snaturare la biomeccanica del passo. Non si tratta di un dispositivo medico né di un sistema che "cammina al posto nostro". L'obiettivo è piuttosto quello di amplificare le capacità fisiche esistenti, un po' come avviene con una e-bike rispetto a una bicicletta tradizionale.

I.A. e motori: il cuore tecnologico

EXO S Pro è dotato di un sistema di assistenza intelligente. Attraverso sensori e algoritmi proprietari, l'esoscheletro analizza continuamente il movimento dell'utente e adatta il supporto in tempo reale. Il sistema è in grado di riconoscere fino a 10 modalità di movimento, tra cui camminata, corsa, salita, discesa, scale e ciclismo.

Sul fronte hardware troviamo una potenza di picco di 960 W e una coppia massima di 32 Nm. L'assistenza può essere regolata su sei livelli differenti, permettendo di passare da un supporto appena percettibile a un intervento più deciso nelle situazioni più impegnative. La regolazione può avvenre direttamente sul pulsante posto a sinistra dell'esoscheletro che all'app Navee.

La sensazione che si ha quando si cammina è quella di un aiuto naturale e progressivo. Non ci si sente trascinati dai motori; semplicemente, ogni passo richiede meno energia.

L'esperienza sul campo

Lo abbiamo testato in percorsi in salita con scale e durante una sessione di running da 5 km. La prima cosa che abbiamo notato è che quando le persone ti incontrano e ti vedono indossare l'esoscheletro, tendono a guardarti come un marziano o un uomo bionico. Ma questo non è un difetto, prima o poi ci si abituerà.

Sicuramente il beneficio è particolarmente percepibile in salita, sulle scale e nei tratti con forte dislivello. Dopo lunghi percorsi, il vantaggio emerge soprattutto nella riduzione della stanchezza accumulata, più che nell'aumento della velocità. In altre parole, non si arriva prima, ma si arriva meno affaticati.

È chiaro che bisogna considerare come l'esperienza cambia in base alla preparazione fisica dell'utilizzatore. Gli utenti meno allenati percepiscono immediatamente il supporto nei tratti più impegnativi, mentre chi pratica regolarmente attività sportive tende ad apprezzare la migliore gestione delle energie e una falcata più fluida e ampia.

Se nella camminata il beneficio è immediato, nella corsa il comportamento dell'EXO S Pro è più interessante e sofisticato. Dalle prove riportate emerge che l'esoscheletro non aumenta la velocità in modo artificiale né "trascina" il runner in avanti. Il suo contributo consiste soprattutto nel supportare la fase di spinta dell'anca, alleggerendo il lavoro muscolare e migliorando l'efficienza della falcata.

Durante la corsa, la cintura nella zona lombare può risultare leggermente fastidiosa e l'esoscheletro tende a scendere un po' rispetto alla posizione che mantiene durante la camminata. È consigliabile indossare pantaloni lunghi o pantaloncini aderenti da ciclista, poiché la cinghia tende a sfregare sulla pelle e può provocare qualche fastidio durante la corsa.

Test sui 5 km

I primi 4 km sono stati percorsi di corsa a ritmo sostenuto, mentre l'ultimo chilometro è stato completato camminando. In questa fase dove i muscoli delle gambe erano più appesantite, la camminata è risultata più piacevole del solito grazie alla spinta fornita dall'esoscheletro. In generale i comandi di accensione e spegnimento sono semplici da utilizzare anche durante la corsa, così come la regolazione della velocità tramite i pulsanti posizionati sul lato destro dell'esoscheletro.

Prima della partenza è stata impostata l'app in modalità AI, selezionando la funzione running. Durante i 4 km di corsa, l'esoscheletro si è adattato correttamente al ritmo di avanzamento. Tra il terzo e il quarto chilometro, provando a rallentare, la spinta associata al ritmo di corsa impostato dall'esoscheletro è risultata maggiormente percepibile.