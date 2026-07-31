Taxi, arriva il numero unico nazionale Whatsapp con l'AI

L'iniziativa sarà disponibile nelle città coperte dal servizio Digitax: gli utenti potranno richiedere una vettura in pochi secondi, direttamente dal proprio smartphone e senza effettuare nessuna registrazione

Unico, su Whatsapp e implementato dall'intelligenza artificiale. Per prenotare i taxi arriva un numero unico nazionale su WhatsApp con l'intelligenza artificiale. L’iniziativa, in via di sperimentazione, è stata decisa durante una riunione dei rappresentanti dei principali RadioTaxi italiani che usano la tecnologia per tassisti Digitax (Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Roma e Napoli) nella sede della società a Porto Recanati (Macerata).

Come funzionerà

Il nuovo canale WhatsApp sarà disponibile in tutte le città coperte dalla rete Digitax, dove gli utenti potranno richiedere una vettura in pochi secondi, direttamente dal proprio smartphone e senza dover effettuare nessuna registrazione. "La nostra speranza è che un numero sempre maggiore di radiotaxi, decida di sposare questa nuova visione comune. Unire le forze a livello nazionale tramite uno strumento universale come WhatsApp ci permette di offrire un'alternativa moderna, rapida e trasparente, valorizzando il servizio taxi locale e difendendo il lavoro italiano dall'avanzata delle grandi piattaforme multinazionali", hanno dichiarato i promotori.