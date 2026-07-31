I tre modelli di intelligenza artificiale erano convinti di trovarsi all'interno di una simulazione, mentre per un errore di configurazione era stato dato loro accesso a internet. Ecco che cosa è successo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo il caso dell'IA di OpenAI che è "fuggita" dal perimetro di test e ha hackerato un'altra azienda, anche Anthropic ha reso noto di aver scoperto tre episodi nei quali i suoi modelli di intelligenza artificiale Claude hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi di altre aziende. Gli incidenti si sono verificati durante le valutazioni interne di sicurezza informatica e, secondo l'azienda, sono stati causati da un errore di configurazione dell'ambiente di test, che ha consentito ai modelli di collegarsi a internet nonostante dovessero operare in una rete isolata.

La scoperta dopo una revisione interna L'azienda statunitense ha spiegato di aver individuato i tre casi al termine di una revisione retrospettiva su oltre 140mila test di sicurezza. L'analisi è stata avviata proprio in seguito all'incidente che ha coinvolto OpenAI. Secondo Anthropic, il primo episodio risale ad aprile. Le tre organizzazioni coinvolte non sono state nominate, ma la società ha precisato di averle informate dell'accaduto. Due di esse stanno già collaborando con Anthropic per gli approfondimenti, mentre con la terza sono ancora in corso i contatti. Nessuna delle organizzazioni si era accorta delle intrusioni prima della comunicazione. Approfondimento Cosa possiamo imparare dal caso del modello OpenAi diventato un hacker

Come si sono verificati gli accessi Gli episodi sono avvenuti durante esercitazioni progettate per valutare le capacità di sicurezza offensiva dei modelli Claude. Ai sistemi di IA era stato affidato il compito di recuperare informazioni riservate presenti su un'altra macchina all'interno di una rete chiusa, simulando un normale test sulle capacità di individuare vulnerabilità. Secondo Anthropic, ai modelli era stato comunicato che si trovavano in un ambiente isolato e privo di accesso a internet. In realtà, a causa di una configurazione errata, la connessione alla rete era disponibile. Ritenendo di essere ancora all'interno dell'esercitazione, i modelli hanno quindi raggiunto sistemi appartenenti a tre organizzazioni reali, sfruttando quelle che sono state definite come tecniche di hackeraggio basilari.