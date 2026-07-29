Un ingegnere francese, Alex Toussaint, ha sviluppato un array sonar in miniatura capace di individuare le zanzare in volo e distinguerle dagli altri insetti grazie alla vibrazione delle ali. Il sistema, presentato a una conferenza per maker e reso open source, dovrebbe equipaggiare un piccolo drone autonomo: la parte che elimina gli insetti, però, è ancora in fase di sviluppo. Non esiste al momento un prezzo di vendita ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un piccolo drone che pattuglia il giardino, individua le zanzare a qualche metro di distanza e le riconosce una per una grazie al ronzio delle loro ali. È l'obiettivo a cui lavora l'ingegnere francese Alex Toussaint, che ha messo a punto un sofisticato sistema a ultrasuoni per stanare gli insetti in volo. Il progetto, presentato alla Supercon 2024, una conferenza dedicata al mondo dei maker e dell'elettronica, è diventato virale in Rete. Con una precisazione importante: il rilevamento funziona, ma il meccanismo che dovrebbe eliminare le zanzare è ancora in fase di messa a punto.

Come funziona il sonar Il cuore della tecnologia non è una telecamera, troppo pesante e costosa in termini di consumi per un piccolo drone, ma un array sonar. Il dispositivo, battezzato LeSonar2, combina 380 microfoni miniaturizzati che lavorano nel campo degli ultrasuoni e restituiscono una mappa tridimensionale dell'ambiente circostante. I dati vengono elaborati in tempo reale da un chip programmabile, che ricostruisce la posizione degli oggetti in volo. Il progetto è stato reso open source dallo stesso autore, che ne ha condiviso schemi e software. Approfondimento Zanzara tigre, batterio riduce del 90% la sua capacità di riprodursi

Il "trucco" delle ali Per non colpire api, vespe o altri insetti utili, il sistema deve saper distinguere la zanzara dal resto. A rendere possibile il riconoscimento è la cosiddetta firma micro-Doppler: le ali di ciascun insetto vibrano centinaia di volte al secondo e producono variazioni di frequenza minime ma caratteristiche. Le vespe, con ali lunghe e sottili, generano un'eco ampia; le mosche, dalle ali più corte, un segnale più compatto; quello della zanzara è ancora più stretto. È questa "impronta acustica" a permettere al sensore di identificare l'insetto bersaglio a qualche metro di distanza.