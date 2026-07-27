Meme nuove banconote euro, come creare immagini col tuo volto con l'IA

Dai volti della tv trash alle parodie politiche, il restyling della moneta unica svelato dalla BCE è diventato virale. Ecco istruzioni e comandi testuali per trasformare il proprio selfie... in denaro sonante ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I nuovi bozzetti presentati dalla Banca Centrale Europea per il restyling delle banconote in euro hanno scatenato una vera e propria ondata di ironia virale sui social. E i fotomontaggi iperrealistici delle banconote con i volti di personaggi politici, cantanti, attori, perfino piatti tipici, hanno invaso il web. Ma se voleste trasformare proprio il vostro volto nell'illustrazione centrale delle nuove banconote della BCE? È possibile farlo direttamente dal proprio smartphone o computer grazie all'intelligenza artificiale generativa: online esistono ormai molti agenti IA (come ChatGPT, Gemini, Claude e via dicendo), ma molti di essi bloccano la generazione quando si tenta di modificare una foto reale per rigide policy legate alla tutela della privacy dei volti. Ci sono però alcune IA gratuite e accessibili con cui è possibile aggirare questo ostacolo: noi abbiamo utilizzato MIcrosoft Copilot, ma chiunque può sperimentare anche con altri agenti. Ecco la nostra guida passo-passo per generare il vostro meme personalizzato in meno di due minuti.

Uno dei meme circolati online

1. Aprire l'interfaccia dell'IA Per iniziare, è necessario connettersi all'interfaccia della chat dell'intelligenza artificiale. si può fare sia da mobile sia da desktop: Da smartphone bisogna scaricare l'applicazione gratuita Microsoft Copilot dallo store del proprio dispositivo.

bisogna scaricare l'applicazione gratuita dallo store del proprio dispositivo. Da computer si può navigare direttamente sul sito ufficiale copilot.microsoft.com. Se sul PC si sta utilizzando il browser Edge, la procedura è ancora più rapida: basta cliccare sulla grande icona colorata di Copilot (quella con la scritta "Chat") posizionata nell'angolo in alto a destra dello schermo per aprire istantaneamente la chat laterale.

2. Caricare la foto Il segreto per un ottimo risultato grafico è la scelta dello scatto iniziale. È meglio usare un selfie o una foto dal tuo rullino dove il volto è ben illuminato e nitido. Una volta scelta la foto, per caricarla bastano pochi passaggi: Sulla barra di digitazione della chat (il box dove si scrivono i messaggi) selezionare l'icona della fotocamera o della graffetta oppure il simbolo "+" , a seconda di ciò che appare .

oppure , a seconda di ciò che appare Scegliere l'immagine dalla galleria del telefono o dalle cartelle del computer e attendere il completamento del caricamento del file nella chat.

3. Copiare e incollare il nostro "prompt" Il "prompt" è l'ordine testuale che guiderà l'algoritmo. Per evitare che l'IA utilizzi il vecchio stile grafico dell'euro, abbiamo confezionato una serie di istruzioni tassative che costringeranno il sistema a seguire il nuovo corso stilistico della BCE. Il prompt è settato per generare banconote da 100 euro, ma se volete altri tagli basta cambiare il valore al punto 3 e al punto 5. Bisogna integralmente il testo sottostante, incollarlo nella chat subito dopo aver allegato la tua foto e premere Invio: Prendi il volto della persona nella foto che ti ho caricato e trasformalo nell'illustrazione centrale di una delle nuove banconote in Euro appena presentate dalla BCE. Applica questi dettagli tassativi: 1. Il mio viso deve sembrare un'incisione classica da banconota (stile ritratto antico a linee o tratteggio). 2. Lo sfondo deve avere le trame di sicurezza tipiche dei soldi (linee sottili e ghirigori). 3. Utilizza il taglio di banconote da 100 euro. 4. IGNORA lo stile vecchio con ponti, archi o finestre geometriche. Segui l'estetica dei nuovi bozzetti della BCE: un design iper-moderno, pulito e minimale, dove il ritratto del mio volto è l'elemento principale e gigante, posizionato di lato, mentre lo sfondo mostra elementi astratti legati alla natura e alla cultura europea contemporanea. 5. Mantieni il formato rettangolare allungato e le esatte proporzioni delle banconote della BCE, con la cifra "100" integrata in un font moderno e pulito agli angoli.