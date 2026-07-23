Nuove banconote euro, la Bce presenta i dieci disegni finalisti al voto online. FOTO
La lista finale delle proposte, giunte al termine di un iter iniziato nel 2021 che ha coinvolto anche i cittadini europei, sarà valutata da una commissione di esperti indipendenti. Ora l'Istituto centrale ha lanciato una consultazione pubblica fino al 21 settembre per raccogliere i pareri dei cittadini
- Sono state presentate oggi alla stampa le proposte di disegno dei nuovi euro in banconota. La lista finale delle dieci proposte, giunte al termine di un iter iniziato nel 2021 che ha coinvolto anche i cittadini europei, sarà valutata da una commissione di esperti indipendenti.
- Anche i cittadini dell’Unione europea possono esprimere le loro preferenze, votando sul sito della Banca centrale europea la loro serie preferita. La consultazione pubblica durerà fino al 21 settembre per raccogliere i pareri dei cittadini. (In foto, la banconota da 5 euro della Proposta I)
- Il Consiglio direttivo dovrebbe adottare una decisione definitiva riguardo ai disegni nel 2026. Alcuni anni dopo la decisione e la successiva fase di produzione, le nuove banconote saranno pronte per iniziare a circolare. (In foto, la banconota da 10 euro della Proposta I)
- “Dopo vent’anni è il momento di rinnovare l’aspetto delle nostre banconote affinché i cittadini europei di ogni età e provenienza vi si possano riconoscere”, ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, come si legge sulla pagina dedicata sul sito della Banca centrale europea. (In foto, la banconota da 20 euro della Proposta I)
- Il sito della Bce spiega anche quali sono le quattro ragioni principali che spingono l’istituto a rinnovare le banconote: riflettere l’identità e i valori dell’Europa, essere sempre un passo avanti rispetto alle tecniche di falsificazione, migliorare l’inclusione e l’accessibilità, migliorare la sostenibilità ecologica ed economica. (In foto, la banconota da 50 euro della Proposta I)
- La decisione finale del consiglio dei governatori Bce sarà presa entro fine anno. I disegni, ispirate ai temi della 'cultura europea' e 'fiumi e uccelli' sono state scremati da oltre 1200 proposte. (In foto, la banconota da 100 euro della Proposta I)