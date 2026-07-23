 Euro, nuove banconote: la Bce presenta i primi disegni. FOTO | Sky TG24
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Nuove banconote euro, la Bce presenta i dieci disegni finalisti al voto online. FOTO

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La lista finale delle proposte, giunte al termine di un iter iniziato nel 2021 che ha coinvolto anche i cittadini europei, sarà valutata da una commissione di esperti indipendenti. Ora l'Istituto centrale ha lanciato una consultazione pubblica fino al 21 settembre per raccogliere i pareri dei cittadini 

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