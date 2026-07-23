Bce, attesa per decisione su tassi interesse: verso riconferma a 2,25%

Francoforte dovrebbe mantenere i tassi invariati, dopo il rialzo dello scorso giugno. La situazione generale resta comunque molto complicata, con l'ennesima escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran che spinge i prezzi di petrolio e gnl e causa nervosismo sui mercati

Preoccupa l'escalation in Medio Oriente

Lo scenario internazionale resta comunque molto complicato, con la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran e il conseguente rialzo dei prezzi di petrolio e di gas naturale che, alimentando le aspettative d’inflazione, continua a complicare le strategie finanziarie e monetarie, causando la volatilità dei mercati. È proprio questa incertezza a rendere la riunione della Bce più delicata del previsto. L’obiettivo è quello di mantenere il tasso inflazionistico sul 2%.

L'approccio guidato dai dati

Il Consiglio direttivo, come già fatto più volte, dovrebbe comunque affermare ancora una volta di non volersi vincolare a un particolare percorso dei tassi e a decidere la politica monetaria di volta in volta a ogni riunione, proprio a causa del contesto geopolitico resta altamente incerto. È dato quasi per scontato che la presidente Christine Lagarde tornerà dunque a ribadire che ogni decisione sarà presa adottando il noto approccio guidato dai dati: dalle prospettive dell’inflazione complessiva e di fondo, dai dati economici (crescita e mercato del lavoro soprattutto) e dati finanziari (andamento dei rendimenti dei bond e spread), e dalla trasmissione della politica monetaria, cioè le condizioni del credito a famiglie e imprese. L’ultima Bank lending survey della Bce, pubblicata il 21 luglio, ha registrato condizioni del credito bancario nell’area dell’euro moderatamente più strette per le imprese, a causa di un aumento dei rischi percepiti dalle banche, soprattutto nel settore auto e nell’industria manifatturiera energivora.