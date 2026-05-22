 Banconota da 0 Euro, valore e dove trovarla: le più amate dai collezionisti | Sky TG24
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Banconota da 0 Euro, è boom tra i collezionisti: dove trovarle e quanto valgono davvero

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Numismatica Euromania

I nuovi oggetti del collezionismo sono nati nel 2015 da un'idea di Richard Faille, imprenditore francese. L'unico obiettivo è quello di commemorare personaggi storici, anniversari e luoghi importanti. La banconota, accettata dalla BCE, è vera nella forma ma vuota nella sostanza: può circolare ma non ha valore legale. Da Dante Alighieri a Diego Maradona, gli amatori si sbizzariscono a trovare la più originale tra i mercati digitali e reali e le aste

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A woman visits the "Corkscrew Museum" in Barolo, northern Italy, on November 16, 2016. The Museo dei Cavatappi (Corkscrew Museum) offers 500 specimens from the 18th century to today, of various artistic periods, countries, and types. The collection traces the birth and evolution through the centuries of this accessory used to open a bottle of wine. / AFP / MARCO BERTORELLO (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

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