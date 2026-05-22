Banconota da 0 Euro, è boom tra i collezionisti: dove trovarle e quanto valgono davvero
I nuovi oggetti del collezionismo sono nati nel 2015 da un'idea di Richard Faille, imprenditore francese. L'unico obiettivo è quello di commemorare personaggi storici, anniversari e luoghi importanti. La banconota, accettata dalla BCE, è vera nella forma ma vuota nella sostanza: può circolare ma non ha valore legale. Da Dante Alighieri a Diego Maradona, gli amatori si sbizzariscono a trovare la più originale tra i mercati digitali e reali e le aste
- Tutto nasce nel 2015, dall’idea di un imprenditore francese, Richard Faille, appassionato di numismatica. Queste banconote "0 Euro Souvenir" sono state prodotte grazie all’accordo che Faille aveva stretto con la Oberthur Fiduciaire, un'azienda francese autorizzata ufficialmente dalla Banca Centrale Europea per stampare la vera cartamoneta circolante.
- Non per vezzo né per ostacolare le scelte economiche dell’Unione Europea, l’idea di Faille ha come unico scopo quello di creare souvenir commemorativi. Ogni banconota vuole omaggiare una città, un anniversario o un grande personaggio del passato: vi si può trovare un monumento o un personaggio storico.
- Anche quella da 0 euro è, in tutto, una banconota. Sia al tatto sia come conformazione: richiama il vecchio biglietto da 500 euro, recentemente ritirato dalla circolazione, ma senza il suo valore.
- In realtà la banconota può circolare ma non ha valore se non quello del collezionismo. La banconota da 0 euro circola nel mercato parallelo, quello delle aste e delle vendite online, dove alcuni esemplari stampati in tiratura limitata hanno raggiunto quotazioni stellari, venendo scambiati a decine o centinaia di euro.
- Quella della collezione 0 euro ha le fattezze di una qualsiasi banconota europea: immaginate di tenere in mano una banconota che sembra vera in tutto e per tutto, carta di cotone, filigrana, ologramma, inchiostri speciali visibili solo ai raggi UV, ma che non vale nulla.
- La banconota non rientra nell’elenco delle banconote in euro con valore legale, ovvero quelle stampate dalle officine di alta sicurezza accreditate dall'Eurosistema, distribuite dalle banche centrali nazionali in tagli da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro.
- Dal punto di vista materiale, queste banconote sono realizzate esattamente come gli euro in circolazione: stessa carta di puro cotone, stessi elementi di sicurezza, stesse officine accreditate, come la francese Oberthur, che stampa anche le banconote vere. L'unica differenza sostanziale è che non hanno alcun corso legale: non si possono usare per pagare nulla.
- Le banconote da 0 euro si acquistano nei negozi souvenir di musei, monumenti e siti culturali in tutta Europa, oppure online. Il prezzo base è molto accessibile, tra i 2 e i 3 euro ai distributori automatici, qualcosa in più per le edizioni speciali. Alcune piattaforme consentono anche di personalizzarle con una propria foto.
- Il fascino di questi oggetti sta nella combinazione di qualità fisica e varietà tematica. Nel corso degli anni sono stati prodotti soggetti di ogni tipo: dalla Torre Eiffel al Colosseo, da Freddie Mercury a JFK, dal Titanic ai film cult. Funziona come la numismatica classica: più la tiratura è bassa e il soggetto ricercato, più il valore sul mercato secondario cresce, a volte di molto rispetto al prezzo di partenza.
- In fondo, la banconota da 0 euro è una piccola contraddizione affascinante: un oggetto che imita la perfezione del prezioso, per ricordarci che il valore, a volte, è tutto nella storia che un oggetto racconta.