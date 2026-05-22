I nuovi oggetti del collezionismo sono nati nel 2015 da un'idea di Richard Faille, imprenditore francese. L'unico obiettivo è quello di commemorare personaggi storici, anniversari e luoghi importanti. La banconota, accettata dalla BCE, è vera nella forma ma vuota nella sostanza: può circolare ma non ha valore legale. Da Dante Alighieri a Diego Maradona, gli amatori si sbizzariscono a trovare la più originale tra i mercati digitali e reali e le aste