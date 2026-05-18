 Swatch x Audemars Piguet, code e risse per comprare il nuovo orologio: cos'è successo |Sky TG24
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Swatch x Audemars Piguet, code e risse per il Royal Pop da 400 euro: cos'è successo. FOTO

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Risse, sedie lanciate e interventi della security a Milano per il lancio dei nuovi orologi Royal Pop. Code notturne, transenne e tensioni quando i pezzi a tiratura limitata si sono esauriti, con scene virali sui social

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Alla vigilia dell'International Museum Day che si celebra il prossimo lunedì 18 maggio siamo...

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A woman visits the "Corkscrew Museum" in Barolo, northern Italy, on November 16, 2016. The Museo dei Cavatappi (Corkscrew Museum) offers 500 specimens from the 18th century to today, of various artistic periods, countries, and types. The collection traces the birth and evolution through the centuries of this accessory used to open a bottle of wine. / AFP / MARCO BERTORELLO (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

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