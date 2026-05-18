Swatch x Audemars Piguet, code e risse per il Royal Pop da 400 euro: cos'è successo. FOTO
Risse, sedie lanciate e interventi della security a Milano per il lancio dei nuovi orologi Royal Pop. Code notturne, transenne e tensioni quando i pezzi a tiratura limitata si sono esauriti, con scene virali sui social
- Scene di forte tensione a Milano per il lancio dei nuovi Royal Pop, orologi che hanno visto la collaborazione dei marchi Swatch e Audemars Piguet. Fuori dagli store in corso Vittorio Emanuele e in piazza Gae Aulenti alcuni clienti hanno iniziato a spintonarsi e a lanciare sedie e tavolini nel tentativo di avanzare nella fila.
- La vendita è partita alle 10 di sabato 16 maggio, ma le code erano iniziate già due giorni prima. Decine di persone hanno passato la notte davanti ai pochi rivenditori autorizzati, con coperte e tende. L'attesa si è trasformata in pressione crescente quando si è diffusa la voce che i pezzi, a tiratura limitata, stavano per esaurirsi.
- A Milano la polizia ha dovuto installare transenne per gestire la folla. Nei video circolati sui social si vedono file serrate, clienti che tentano di scavalcare e momenti di tensione con la security. L'intervento delle forze dell'ordine è stato necessario per evitare ulteriori disordini.
- Le immagini delle resse hanno fatto rapidamente il giro dei social: spintoni, urla, sedie sollevate e tavolini rovesciati. Le scene di Milano sono state condivise migliaia di volte, ma episodi simili sono stati registrati anche a Roma e Firenze.
- A contendersi i nuovi Royal Pop non erano solo collezionisti e appassionati di orologeria. In molti casi, tra le prime posizioni in fila c'erano affaristi intenzionati a rivendere il prodotto online.
- Come riportato da MilanoToday, sui social sono comparsi annunci di rivendita con prezzi che superano i mille euro, contro i 385-400 euro del listino ufficiale.
- Gli orologi al centro della ressa appartengono alla nuova collezione Royal Pop, nata dalla collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet. La linea comprende otto modelli in bioceramic che fondono l'estetica del Royal Oak del 1972 con lo stile pop degli anni Ottanta.
- La gamma prevede due versioni: il modello Savonnette da 400 euro e il Lépine da 385 euro. Gli orologi possono essere acquistati solo in negozi Swatch selezionati, tra cui quelli di Milano, con un limite di un pezzo per persona al giorno. Una strategia che ha contribuito alla corsa all'acquisto registrata nel weekend.