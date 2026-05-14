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Buona Ascensione: frasi e immagini da inviare su WhatsApp

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Con questa solenniità liturgica, celebrata da tutte le Chiese cristiane, la Chiesa commemora la salita di Cristo in cielo 40 giorni dopo la sua resurrezione. Quest'anno cade il 14 maggio

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