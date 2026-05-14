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Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 maggio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Al via c'è una nuova giornata da vivere al meglio: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 14 maggio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata porta finalmente serenità e vi aiuta a ritrovare armonia nei rapporti più vicini. In amore ci sono emozioni intense e nuove occasioni per chi è single, mentre nel lavoro comunicazione e collaborazione funzionano bene. La fortuna vi premia grazie al vostro equilibrio e alla capacità di evitare inutili tensioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Un cielo positivo illumina i rapporti familiari e sociali, rendendo tutto più spontaneo e piacevole. In amore il fascino cresce e gli incontri possono diventare speciali, mentre nel lavoro sapete cogliere al volo opportunità interessanti. La fortuna passa attraverso cultura, amicizie e momenti rigeneranti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

 

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GEMELLI

Vi sentite brillanti, leggeri e particolarmente in sintonia con chi vi circonda. In amore è importante mantenere aperto il dialogo per evitare distanze emotive, mentre nel lavoro arrivano soddisfazioni e successi attesi da tempo. La fortuna vi invita però a evitare eccessi.

 

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CANCRO

La giornata scorre in modo più armonioso e vi permette di ritrovare equilibrio nei rapporti familiari e affettivi. In amore torna il romanticismo e per i single non mancano occasioni fortunate, mentre nel lavoro creatività e sensibilità vi aiutano a distinguervi. La fortuna favorisce una gestione intelligente dei vostri progetti.

 

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LEONE

Luna e Venere vi regalano buonumore, energia e voglia di condividere emozioni sincere. In amore cresce la complicità e i progetti comuni rafforzano il legame, mentre nel lavoro avanzate con prudenza ma anche con grande determinazione. La fortuna richiede soltanto maggiore attenzione nelle decisioni pratiche.

 

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VERGINE

Una giornata serena e rigenerante, ideale per ritrovare benessere e tranquillità interiore. In amore si aprono nuove possibilità e momenti di perfetta sintonia con il partner, mentre nel lavoro la vostra saggezza viene apprezzata da tutti. La fortuna vi aiuta a risolvere questioni rimaste in sospeso.

 

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BILANCIA

Fascino, energia e voglia di stare al centro della scena vi accompagnano per tutta la giornata. In amore l’intesa è forte e coinvolgente, mentre nel lavoro rapidità e intuito vi permettono di ottenere ottimi risultati. La fortuna vi sorride soprattutto nei contatti sociali e nelle occasioni mondane.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

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SCORPIONE

La giornata stimola creatività, cultura e desiderio di condividere emozioni profonde. In amore serve più dialogo per rafforzare l’intesa con chi avete accanto, mentre nel lavoro riuscite a concludere molto con calma ed efficienza. La fortuna torna a darvi maggiore serenità e fiducia per il futuro.

 

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SAGITTARIO

Vivete una fase energica e dinamica, con tanta voglia di fare e di mettervi alla prova. In amore qualche piccolo equivoco si supera facilmente grazie al vostro entusiasmo, mentre nel lavoro arrivano occasioni favorevoli soprattutto nei rapporti e nella comunicazione. La fortuna vi sostiene se saprete dosare bene le energie.

 

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CAPRICORNO

Dopo qualche tensione recente ritrovate gradualmente equilibrio e chiarezza nei rapporti. In amore il fascino cresce e il legame con il partner si rafforza, mentre nel lavoro sapete convincere e ottenere risultati importanti grazie alla vostra concretezza. La fortuna vi prepara a cambiamenti molto positivi.

 

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ACQUARIO

La giornata vi rende più brillanti, creativi e desiderosi di esprimere il vostro lato originale. In amore vi viene chiesto però maggiore concretezza e attenzione ai bisogni del partner, mentre nel lavoro talento e fantasia vi portano soddisfazioni inattese. La fortuna migliorerà presto anche negli aspetti pratici.

 

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PESCI

Il cielo vi invita a mantenere calma ed equilibrio nei rapporti con gli altri. In amore ci sono tante dimostrazioni di affetto e simpatia, anche se i single vivono emozioni un po’ caotiche, mentre nel lavoro sarà importante gestire con diplomazia i rapporti professionali. La fortuna favorisce chi riflette bene prima di agire.

 

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