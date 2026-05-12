Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 12 maggio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 9 maggio
I numeri vincenti del Lotto del 12 maggio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 12 maggio 2026:
- Bari: 63 - 50 - 72 - 81 - 69
- Cagliari: 80 - 20 - 78 - 61 - 36
- Firenze: 65 - 13 - 82 - 87 - 26
- Genova: 23 - 48 - 30 - 68 - 75
- Milano: 36 - 90 - 14 - 85 - 48
- Napoli: 32 - 42 - 13 - 54 - 44
- Palermo: 5 - 17 - 45 - 72 - 36
- Roma: 86 - 42 - 7 - 72 - 61
- Torino: 61 - 79 - 21 - 42 - 36
- Venezia: 41 - 33 -36 - 23 - 70
- Nazionale: 4 - 32 - 21 - 31 - 11
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 12 maggio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 12 maggio sono:
5 - 13 - 17 - 20 - 23 - 32 - 33 - 36 - 41 - 42 - 48 - 50 - 61 - 63 - 65 - 72 - 79 - 80 - 86 - 90
Numero oro: 63
Doppio oro: 63 - 50
Extra: 7 - 14 - 21 - 26 - 30 - 45 - 54 - 68 - 69 - 75 - 78 - 81 - 82 - 85 - 87
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 12 maggio
Ecco i numeri estratti il 12 maggio 2026:
La combinazione vincente è: 2 - 28 - 31 - 57 - 58 - 59
Il numero Jolly è: 5
Il numero Superstar è: 2
Jackpot del Superenalotto del 12-05-2026: 162.900.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 14 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 106 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 100 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 99 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 94 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 85 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 84 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 84 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 83 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 83 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 82 estrazioni)
- Firenze 33 (manca da 82 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 94 estrazioni) - 66 (da 82) - 10 (da 73)
- Cagliari 41 (manca da 99 estrazioni) - 52 (da 73) - 63 (da 65)
- Firenze 33 (manca da 82 estrazioni) - 78 (da 70) - 28 (da 69)
- Genova 66 (manca da 81 estrazioni) - 6 (da 71) - 3 (da 55)
- Milano 77 (manca da 78 estrazioni) - 61 (da 72) - 88 (da 62)
- Napoli 40 (manca da 106 estrazioni) - 1 (da 85) - 81 (da 51)
- Palermo 45 (manca da 100 estrazioni) - 90 (da 76) - 6 (da 65)
- Roma 17 (manca da 84 estrazioni) - 37 (da 73) - 64 (da 72)
- Torino 65 (manca da 84 estrazioni) - 49 (da 83) - 88 (da 79)
- Venezia 79 (manca da 83 estrazioni) - 33 (da 54) - 38 e 30 (da 53)
- Nazionale 79 (manca da 71 estrazioni) - 90 (da 69) - 54 e 16 (da 58)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 14 maggio sono:
- 70 (da 92) - 65 (da 65) - 75 (da 54) - 76 (da 47) - 71 (da 42) - 23 e 78 (da 39)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record