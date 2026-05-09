Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 9 maggio: i numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 9 maggio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 8 maggio
I numeri vincenti del Lotto del 9 maggio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 9 maggio 2026:
- Bari: 65 - 2 - 64 - 85 - 33
- Cagliari: 28 - 76 - 58 - 69 - 64
- Firenze: 15 - 87 - 69 - 64 - 22
- Genova: 36 - 34 - 40 - 55 - 52
- Milano: 66 - 27 - 36 - 11 - 56
- Napoli: 51 - 75 - 66 - 38 - 24
- Palermo: 28 - 41 - 2 - 40 - 44
- Roma: 38 - 34 - 7 - 36 - 16
- Torino: 54 - 62 - 73 - 64 - 30
- Venezia: 81 - 41 - 84 - 64 - 89
- Nazionale: 5 - 56 - 68 - 71 - 31
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di sabato 9 maggio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 9 maggio sono:
2 - 15 - 27 - 28 - 34 - 36 - 38 - 41 - 51 - 54 - 58 - 62 - 64 - 65 - 66 - 69 - 75 - 76 - 81 - 87
Numero oro: 65
Doppio oro: 65 - 2
Extra: 7 - 11 - 16 - 22 - 24 - 30 - 33 - 40 - 44 - 52 - 55 - 56 - 73 - 84 - 85
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 9 maggio
Ecco i numeri estratti il 9 maggio 2026:
La combinazione vincente è: 09 - 27 - 30 - 42 - 43 - 62
Il numero Jolly è: 11
Il numero Superstar è: 11
Jackpot del Superenalotto del 09-05-2026: 162.100.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 12 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 105 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 99 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 98 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 93 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 84 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 83 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 83 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 82 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 82 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 81 estrazioni)
- Firenze 33 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 93 estrazioni) - 66 (da 81) - 10 (da 72)
- Cagliari 41 (manca da 98 estrazioni) - 52 (da 72) - 63 (da 64)
- Firenze 33 (manca da 81 estrazioni) - 78 (da 69) - 28 (da 68)
- Genova 66 (manca da 80 estrazioni) - 6 (da 70) - 3 (da 54)
- Milano 77 (manca da 77 estrazioni) - 61 (da 71) - 88 (da 61)
- Napoli 40 (manca da 105 estrazioni) - 1 (da 84) - 81 (da 50)
- Palermo 45 (manca da 99 estrazioni) - 90 (da 75) - 6 (da 64)
- Roma 17 (manca da 83 estrazioni) - 37 (da 72) - 64 (da 71)
- Torino 65 (manca da 83 estrazioni) - 49 (da 82) - 88 (da 78)
- Venezia 79 (manca da 82 estrazioni) - 33 (da 53) - 38 e 30 (da 52)
- Nazionale 79 (manca da 70 estrazioni) - 90 (da 68) - 54 e 16 (da 57)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 12 maggio sono:
- 70 (da 91) - 65 (da 64) - 75 (da 53) - 76 (da 46) - 71 (da 41) - 23 e 78 (da 38)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record