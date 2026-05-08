Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 8 maggio

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati dell'8 maggio 2026.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 8 maggio 2026:
- Bari: 41 - 09 - 64 - 06 - 61
- Cagliari: 08 - 07 - 32 - 84 - 21
- Firenze:
- Genova: 83 -
- Milano: 17 - 33 - 51 - 53 - 04
- Napoli: 26 - 82 - 07 - 73 - 53
- Palermo:
- Roma: 38 - 30 - 39 - 15 - 06
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale:
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Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto dell'8 maggio (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione dell'8 maggio sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti l'8 maggio 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 08-05-2026: 161.400.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 09-05-2026: 16X.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 9 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 119 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 104 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 98 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 97 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 92 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 83 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 82 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 82 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 81 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 119 estrazioni) - 67 (da 92) - 66 (da 80)
- Cagliari 41 (manca da 97 estrazioni) - 52 (da 71) - 63 (da 63)
- Firenze 33 (manca da 80 estrazioni) - 78 (da 68) - 28 (da 67)
- Genova 66 (manca da 79 estrazioni) - 6 (da 69) - 3 (da 53)
- Milano 77 (manca da 76 estrazioni) - 61 (da 70) - 88 (da 60)
- Napoli 40 (manca da 104 estrazioni) - 1 (da 83) - 81 (da 49)
- Palermo 45 (manca da 98 estrazioni) - 90 (da 74) - 6 (da 63)
- Roma 17 (manca da 82 estrazioni) - 37 (da 71) - 64 (da 70)
- Torino 65 (manca da 82 estrazioni) - 49 (da 81) - 88 (da 77)
- Venezia 79 (manca da 81 estrazioni) - 33 (da 52) - 38 e 30 (da 51)
- Nazionale 79 (manca da 69 estrazioni) - 90 (da 67) - 54 e 16 (da 56)
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I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 9 maggio sono:
- 70 (da 90) - 65 (da 63) - 75 (da 52) - 76 (da 45) - 71 (da 40) - 23 e 78 (da 37)
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