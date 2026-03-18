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Fai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona

Cronaca

Dal 18 marzo sul sito ufficiale di Lotto Italia è disponibile il nuovo gioco a estrazione consente di indovinare numeri e ottenere premi

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Da oggi 18 marzo è disponibile sul sito ufficiale di Lotto Italia il nuovo gioco Fai3 Fai4. È possibile giocare sia online, tramite conto gioco sui siti dei rivenditori autorizzati e su App MyLotteries, sia presso ricevitorie e tabaccherie autorizzate su tutto il territorio nazionale. 

Come si gioca

Con Fai3 si scelgono 3 numeri tra 0 e 9, mentre con Fai4 si selezionano 4 numeri tra 0 e 9. Si compila poi la schedina suddivisa in due sezioni, Combinazione 1 e Combinazione 2, dove inserire i numeri prescelti nelle apposite colonne. È importante ricordare che occorre compilare le giocate di Fai3e di Fai4 su schedine separate, poiché si tratta di due modalità di gioco distinte.

Quanto si gioca

Si può partire da una giocata di 1€ per arrivare fino a un massimo di 200€ con incrementi di 0,50€. Si possono anche effettuare fino a 10 combinazioni sullo stesso scontrino, aumentando le possibilità di personalizzazione della giocata ed è possibile giocare fino a 50 concorsi consecutivi.

Le estrazioni

Una volta compilata la schedina, si attendono le estrazioni, che si svolgono tutti i giorni ogni 30 minuti, dalle 06:00 del mattino fino alle 24:00. 

I premi

Le vincite dipendono dalla tipologia di gioco scelta e dal numero di cifre indovinate correttamente inbase alla posizione di estrazione.

Con Fai3 il premio può arrivare fino a 200€ per ogni euro giocato. Con Fai4 si possono vincere fino a 1.000€ per ogni euro. I premi sono espressi al netto della tassazione dell’8%.

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