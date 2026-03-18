Fai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona

Dal 18 marzo sul sito ufficiale di Lotto Italia è disponibile il nuovo gioco a estrazione consente di indovinare numeri e ottenere premi

Da oggi 18 marzo è disponibile sul sito ufficiale di Lotto Italia il nuovo gioco Fai3 Fai4. È possibile giocare sia online, tramite conto gioco sui siti dei rivenditori autorizzati e su App MyLotteries, sia presso ricevitorie e tabaccherie autorizzate su tutto il territorio nazionale.

Come si gioca

Con Fai3 si scelgono 3 numeri tra 0 e 9, mentre con Fai4 si selezionano 4 numeri tra 0 e 9. Si compila poi la schedina suddivisa in due sezioni, Combinazione 1 e Combinazione 2, dove inserire i numeri prescelti nelle apposite colonne. È importante ricordare che occorre compilare le giocate di Fai3e di Fai4 su schedine separate, poiché si tratta di due modalità di gioco distinte.