Esce di strada con il furgone nel Cagliaritano, morto 26enne

Un giovane operaio è andato a schiantarsi contro gli alberi a San Sperate, intorno alle 3 del mattino. Inutili i soccorsi dei Vigili del fuoco e del 118

Un operaio di 26 anni è morto dopo essere finito fuori strada con il furgone andando a impattare sugli alberi a San Sperate, vicino Cagliari. L'incidente, a quanto si apprende, è avvenuto in via Giardini intorno alle 3 del mattino. Il personale dei Vigili del fuoco ha estratto il ragazzo dall'abitacolo affidandolo alle cure del 118 ma per lui non c'è stato niente da fare.