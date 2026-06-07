Torino, ladri rubano gioielli per 1 milione di euro in 4 minuti

In quattro minuti è riuscito a rubare gioielli per un valore complessivo di 1 milione di euro. Il colpo è stato messo a segno la notte del 7 giugno contro la casa d'aste Sant'Agostino ed è stata documentata dalle telecamere di sorveglianza. La banda di ladri, tutti rigorosamente a volto coperto, è riuscita a entrare nel locale forzando i dispositivi di sicurezza, ha rotto le vetrine con delle mazze e, mentre suonava l'allarme, ha arraffato gioielli e orologi nel giro di 4 minuti, dalle 4:20 alle 4:24. I carabinieri sono arrivati sul posto alle 4:29, appena 9 minuti dopo l'inizio dell'incursione, ma era già troppo tardi: i ladri erano già scappati da 5 minuti.