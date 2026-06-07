Torino, ladri rubano gioielli per 1 milione di euro in 4 minuti

La banda ha agito nella notte, tra le 4:20 e le 4:24. Inutile l'intervento dei carabinieri, arrivati 9 minuti dopo l'inizio del colpo
In quattro minuti è riuscito a rubare gioielli per un valore complessivo di 1 milione di euro. Il colpo è stato messo a segno la notte del 7 giugno contro la casa d'aste Sant'Agostino ed è stata documentata dalle telecamere di sorveglianza. La banda di ladri, tutti rigorosamente a volto coperto, è riuscita a entrare nel locale forzando i dispositivi di sicurezza, ha rotto le vetrine con delle mazze e, mentre suonava l'allarme, ha arraffato gioielli e orologi nel giro di 4 minuti, dalle 4:20 alle 4:24. I carabinieri sono arrivati sul posto alle 4:29, appena 9 minuti dopo l'inizio dell'incursione, ma era già troppo tardi: i ladri erano già scappati da 5 minuti.
Gli oggetti erano assicurati
I fatti vengono ricostruiti in un comunicato diffuso dalla stessa casa d'aste mentre le indagini dei Carabinieri sono in corso. L'asta si sarebbe dovuta tenere il 9 e il 10 giugno e il valore complessivo della base d'asta per gli oggetti era di un milione, probabilmente destinato ad aumentare durante l'incanto. La casa d'aste ha fatto sapere che era stata stipulata "una capiente assicurazione che sta venendo attivata anche a garanzia di proprietari". "Vedere le immagini è stato scioccante", ha commentato la titolare, Vanessa Carioggia.
Il bottino
Tra gli oggetti rubati figurano un anello con uno smeraldo colombiano di quasi quattro carati in mezzo a due diamanti taglio a mezza luna; una coppia di orecchini 'Cantamessa' in oro bianco con pavé di diamanti taglio brillante; un girocollo semirigido 'Bonanza' in oro giallo e linee spezzate in platino, una tabacchiera francese in oro giallo databile al 1780-1790. È invece rimasto sul pavimento un bracciale tennis in oro bianco con diamanti taglio brillante 9 carati, probabilmente caduto ai ladri durante la fuga.