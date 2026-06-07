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Siracusa, sub morto in mare durante una seduta di immersioni

Cronaca

La vittima, 70 anni, non è riemersa dopo alcuni minuti dall'ingresso in acqua. Scattato l'allarme, la Guardia costiera ha inviato sul posto una motovedetta, con le ricerche che si sono protratte per diverse ore

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Un uomo di circa 70 anni è morto oggi nelle acque di Santa Panagia, nella baia di Siracusa, durante una sessione di immersioni in apnea. La vittima non è riemersa dopo alcuni minuti dall'ingresso in acqua. Scattato l'allarme, la Guardia costiera di Siracusa ha inviato sul posto una motovedetta avviando le operazioni di ricerca in mare e a terra, con perlustrazione lungo la scogliera. Le ricerche si sono protratte per diverse ore. Il corpo è stato recuperato poco prima delle 13. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto di Siracusa. 

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