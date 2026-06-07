Siracusa, sub morto in mare durante una seduta di immersioni

La vittima, 70 anni, non è riemersa dopo alcuni minuti dall'ingresso in acqua. Scattato l'allarme, la Guardia costiera ha inviato sul posto una motovedetta, con le ricerche che si sono protratte per diverse ore

Un uomo di circa 70 anni è morto oggi nelle acque di Santa Panagia, nella baia di Siracusa, durante una sessione di immersioni in apnea. La vittima non è riemersa dopo alcuni minuti dall'ingresso in acqua. Scattato l'allarme, la Guardia costiera di Siracusa ha inviato sul posto una motovedetta avviando le operazioni di ricerca in mare e a terra, con perlustrazione lungo la scogliera. Le ricerche si sono protratte per diverse ore. Il corpo è stato recuperato poco prima delle 13. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto di Siracusa.