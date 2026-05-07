Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 7 maggio: nessun 6 o 5+

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, giovedì 7 maggio.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 7 maggio 2026:
- Bari: 15 - 30 - 86 - 71 - 38
- Cagliari: 84 - 04 - 34 - 42 - 82
- Firenze: 58 - 60 - 72 - 41 - 82
- Genova: 67 - 30 - 84 - 31 - 33
- Milano: 01 - 24 - 46 - 12 - 52
- Napoli: 73 - 07 - 63 - 64 - 72
- Palermo: 81 - 18 - 50 - 75 - 03
- Roma: 44 - 48 - 47 - 49 - 30
- Torino: 70 - 14 - 78 - 90 - 33
- Venezia: 11 - 62 - 68 - 54 - 85
- Nazionale: 46 - 05 - 17 - 29 - 81
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Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
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Il 10eLotto del 7 maggio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 7 maggio sono:
01 - 04 - 07 - 11 - 14 - 15 - 18 - 24 - 30 - 44 - 48 - 58 - 60 - 62 - 67 - 70 - 73 - 81 - 84 - 86
Numero oro: 15 -
Doppio oro: 15 - 30
Extra: 12 - 31 - 34 - 41 - 42 - 46 - 47 - 50 - 63 - 64 - 68 - 71 - 72 - 75 - 78
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 7 maggio 2026:
La combinazione vincente è: 01 - 34 - 48 - 66 - 69 - 73
Il numero Jolly è: 75
Il numero Superstar è: 58
Jackpot del Superenalotto del 07-05-2026: 160.400.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 08-05-2026: 161.400.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote di Superenalotto e Superstar
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.73 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 2 totalizzano Euro: 97.033,26
- Punti 4: 450 totalizzano Euro: 439,44
- Punti 3: 20.662 totalizzano Euro: 28,80
- Punti 2: 337.347 totalizzano Euro: 5,47
Vincite Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 43.944,00
- Punti 3SS: 88 totalizzano Euro: 2.880,00
- Punti 2SS: 1.428 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 10.300 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 23.587 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 113 totalizzano Euro: 5.650,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.958 totalizzano Euro: 50.874,00
Vincite WinBox 1: 2.319 totalizzano Euro: 57.975,00
Vincite WinBox 2: 267.332 totalizzano Euro: 543.666,00
Totale vincite Seconda Chance: 17.071
Totale vincite WinBox: 269.651
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 8 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 118 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 103 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 97 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 96 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 91 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 82 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 81 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 81 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 80 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 118 estrazioni) - 67 (da 91) - 66 (da 79)
- Cagliari 41 (manca da 96 estrazioni) - 52 (da 70) - 63 (da 62)
- Firenze 33 (manca da 79 estrazioni) - 78 (da 67) - 28 (da 66)
- Genova 66 (manca da 78 estrazioni) - 6 (da 68) - 3 (da 52)
- Milano 77 (manca da 75 estrazioni) - 61 (da 69) - 88 (da 59)
- Napoli 40 (manca da 103 estrazioni) - 1 (da 82) - 81 (da 48)
- Palermo 45 (manca da 97 estrazioni) - 90 (da 73) - 6 (da 62)
- Roma 17 (manca da 81 estrazioni) - 37 (da 70) - 64 (da 69)
- Torino 65 (manca da 81 estrazioni) - 49 (da 80) - 88 (da 76)
- Venezia 79 (manca da 80 estrazioni) - 33 (da 51) - 38 e 30 (da 50)
- Nazionale 79 (manca da 68 estrazioni) - 90 (da 66) - 54 e 16 (da 55)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto dell'8 maggio sono:
- 70 (da 89) - 65 (da 62) - 75 (da 51) - 76 (da 44) - 71 (da 39) - 23 e 78 (da 36)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record