Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 5 maggio: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 5 maggio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri del Lotto del 5 maggio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 5 maggio 2026:
La serie fortunata del 10 e Lotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10 e Lotto di oggi 5 maggio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 5 maggio sono:
9 – 13 – 14 – 19 – 20 – 29 – 32 – 34 – 43 – 47 – 50 – 51 – 60 – 68 – 69 – 71 – 77 – 78 – 81 – 88
Numero oro: 13
Doppio oro: 13, 20
Extra: 6 — 11 — 16 — 22 — 23 — 27 — 38 — 39 — 40 — 46 — 55 — 56 — 62 — 72 — 89
Come funziona il Superenalotto
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 5 maggio (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 5 maggio 2026: 24 – 81 – 34 – 87 – 55 – 45
La combinazione vincente è: 23
Il numero Jolly è: 52
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 05-05-2026: 159.400.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 07-05-2026:
I ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 7 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 117 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 102 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 96 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 95 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 90 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 79 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 80 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 80 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 79 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 117 estrazioni) - 67 (da 90) - 66 (da 78)
- Cagliari 41 (manca da 95 estrazioni) - 52 (da 69) - 63 (da 61)
- Firenze 33 (manca da 78 estrazioni) - 78 (da 66) - 28 (da 65)
- Genova 66 (manca da 77 estrazioni) - 6 (da 67) - 25 (da 53)
- Milano 77 (manca da 74 estrazioni) - 61 (da 68) - 88 (da 58)
- Napoli 40 (manca da 102 estrazioni) - 1 (da 81) - 81 (da 47)
- Palermo 45 (manca da 96 estrazioni) - 90 (da 72) - 36 (da 62)
- Roma 17 (manca da 80 estrazioni) - 7 (da 70) - 37 e 34 (da 69)
- Torino 65 (manca da 80 estrazioni) - 49 (da 79) - 88 (da 75)
- Venezia 79 (manca da 79 estrazioni) - 17 (da 57) - 33 (da 50)
- Nazionale 79 (manca da 67 estrazioni) - 90 (da 65) - 5 (da 63)
I ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 7 maggio sono:
- 70 (da 88) - 73 (da 63) - 65 (da 61) - 75 (da 50) - 76 (da 43)
Per approfondire: