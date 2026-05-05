Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 5 maggio: numeri vincenti

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Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 5 maggio: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 5 maggio.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire:

L'estrazione di lunedì 4 maggio

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I numeri del Lotto del 5 maggio

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 5 maggio 2026:

 

  • Bari:             13 - 20 - 43 - 72 - 40 
  • Cagliari:      88 - 50 - 81 - 43 - 47 
  • Firenze:      60 - 32 - 13 - 23 - 6 
  • Genova:      71 - 19 - 22 - 55 - 39 
  • Milano:        14 - 9 - 22 - 16 - 19
  • Napoli:          51 - 69 - 89 - 62 - 46  
  • Palermo:     68 - 78 - 38 - 27 - 44
  • Roma:           20 - 47 - 62 - 56 - 34  
  • Torino:          9 - 29 - 6 - 14 - 1
  • Venezia:       34 - 77 - 11 - 88 - 83 
  • Nazionale:   56 - 26  - 22 - 77 - 75

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    La serie fortunata del 10 e Lotto

    All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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    Il 10 e Lotto di oggi 5 maggio

    I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 5 maggio sono:

    9 – 13 – 14 – 19 – 20 – 29 – 32 – 34 – 43 – 47 – 50 – 51 – 60 – 68 – 69 – 71 – 77 – 78 – 81 – 88

     

    Numero oro: 13

     

    Doppio oro: 13, 20

     

    Extra: 6 — 11 — 16 — 22 — 23 — 27 — 38 — 39 — 40 — 46 — 55 — 56 — 62 — 72 — 89

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    Come funziona il Superenalotto

    Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

    • due numeri;
    • tre numeri;
    • quattro numeri;
    • cinque numeri;
    • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
    • tutti i sei numeri.

     

    Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

     

    Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

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    Superenalotto, jackpot e numeri del 5 maggio (in aggiornamento)

    Ecco i numeri estratti il 5 maggio 2026:  24 – 81 – 34 – 87 – 55 – 45

     

    La combinazione vincente è: 23

     

    Il numero Jolly è: 52

     

    Il numero Superstar è: 

     

    Jackpot del Superenalotto del 05-05-2026: 159.400.000 euro

     

    Jackpot del Superenalotto del 07-05-2026: 

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    I ritardatari del Lotto

    Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 7 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

     

    I numeri ritardatari in assoluto: 

    • Bari                   41 (manca da 117 estrazioni)
    • Napoli              40 (manca da 102 estrazioni)
    • Palermo          45 (manca da 96 estrazioni)
    • Cagliari            41 (manca da 95 estrazioni)
    • Bari                   67 (manca da 90 estrazioni)
    • Napoli               1 (manca da 79 estrazioni)
    • Torino               65 (manca da 80 estrazioni)
    • Roma                17 (manca da 80 estrazioni)
    • Venezia            79 (manca da 79 estrazioni)
    • Torino              49 (manca da 79 estrazioni)

    Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

    • Bari             41 (manca da 117 estrazioni) - 67 (da 90) - 66 (da 78)
    • Cagliari       41 (manca da 95 estrazioni) - 52 (da 69) - 63 (da 61)
    • Firenze        33 (manca da 78 estrazioni) - 78 (da 66) - 28 (da 65)
    • Genova       66 (manca da 77 estrazioni) - 6 (da 67) - 25 (da 53)
    • Milano         77 (manca da 74 estrazioni) - 61 (da 68) - 88 (da 58)
    • Napoli          40 (manca da 102 estrazioni) - 1 (da 81) - 81 (da 47)
    • Palermo       45 (manca da 96 estrazioni) - 90 (da 72) - 36 (da 62)
    • Roma            17 (manca da 80 estrazioni) - 7 (da 70) - 37 e 34 (da 69)
    • Torino           65 (manca da 80 estrazioni) - 49 (da 79) - 88 (da 75)
    • Venezia         79 (manca da 79 estrazioni) - 17 (da 57) - 33 (da 50)
    • Nazionale     79 (manca da 67 estrazioni) - 90 (da 65) - 5 (da 63)

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    I ritardatari del Superenalotto

    I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 7 maggio sono:

     

    • 70 (da 88) - 73 (da 63) - 65 (da 61) - 75 (da 50) - 76 (da 43)

     

    Per approfondire: 

    Superenalotto, le 10 vincite record

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