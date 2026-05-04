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Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 4 maggio: numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, lunedì 4 maggio, estrazione che recupera quella mancata di venerdì 1 maggio.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire:

L'estrazione del 2 maggio

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I numeri vincenti del 4 maggio (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di lunedì 4 maggio 2026:

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La serie fortunata del 10 e Lotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di oggi (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 4 maggio sono:

 

 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra: 

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Come funziona il Superenalotto

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

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Superenalotto, jackpot e numeri del 4 maggio (in aggiornamento)

Ecco i numeri estratti il 4 maggio 2026:

 

La combinazione vincente è: 

 

Il numero Jolly è: 

 

Il numero Superstar è: 

 

Jackpot del Superenalotto del 04-05-2026: 158.700.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 05-05-2026: 

 

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I numeri ritardatari del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 5 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari                   41 (manca da 116 estrazioni)
  • Napoli              40 (manca da 101 estrazioni)
  • Palermo          45 (manca da 95 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 94 estrazioni)
  • Bari                   67 (manca da 89 estrazioni)
  • Napoli               1 (manca da 78 estrazioni)
  • Torino               65 (manca da 79 estrazioni)
  • Roma                17 (manca da 79 estrazioni)
  • Venezia            79 (manca da 78 estrazioni)
  • Torino              49 (manca da 78 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             41 (manca da 116 estrazioni) - 67 (da 89) - 66 (da 77)
  • Cagliari       41 (manca da 94 estrazioni) - 52 (da 68) - 63 (da 60)
  • Firenze        33 (manca da 77 estrazioni) - 78 (da 65) - 28 (da 64)
  • Genova       66 (manca da 76 estrazioni) - 6 (da 66) - 25 (da 52)
  • Milano         77 (manca da 73 estrazioni) - 61 (da 67) - 88 (da 57)
  • Napoli          40 (manca da 101 estrazioni) - 1 (da 80) - 81 (da 46)
  • Palermo       45 (manca da 95 estrazioni) - 90 (da 71) - 36 (da 61)
  • Roma            17 (manca da 79 estrazioni) - 7 (da 69) - 37 e 34 (da 68)
  • Torino           65 (manca da 79 estrazioni) - 49 (da 78) - 88 (da 74)
  • Venezia         79 (manca da 78 estrazioni) - 17 (da 56) - 33 (da 49)
  • Nazionale     79 (manca da 66 estrazioni) - 90 (da 64) - 5 (da 62)

 

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I ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 4 maggio sono:

 

  • 70 (da 87) - 73 (da 62) - 65 (da 60) - 31 e 75 (da 49) - 76 (da 42)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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