Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo settimanale, previsioni dal 25 al 31 maggio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà significativa e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti supporteranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 25 al 31 maggio.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

La settimana si apre con energia e voglia di novità, favorendo incontri, spostamenti e nuove esperienze. In amore servirà più dialogo per superare piccoli malintesi e ritrovare serenità. Sul lavoro arrivano conferme e progressi concreti, mentre la fortuna sarà altalenante ma comunque pronta a premiare le scelte più coraggiose.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

Settimana positiva e ricca di entusiasmo, ideale per ritrovare equilibrio e benessere personale. In amore si respirano emozioni intense e momenti di grande complicità, mentre nel lavoro prevalgono concretezza e stabilità. La fortuna accompagna le occasioni migliori e invita a cogliere senza esitazioni ciò che appare promettente.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Giornate vivaci e dinamiche, con tante idee da sviluppare ma da gestire con maggiore ordine. In amore il dialogo favorisce intesa e nuove conoscenze, creando un clima leggero e stimolante. Il lavoro procede con creatività e ottime capacità comunicative, mentre la fortuna sostiene decisioni e opportunità interessanti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

La settimana porta emozioni positive e una maggiore consapevolezza dei propri desideri. In amore si accendono romanticismo e passione, con possibilità di incontri o svolte significative. Sul lavoro è il momento giusto per avanzare progetti e iniziative, mentre la fortuna aiuta chi saprà agire con lucidità.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Periodo intenso, con momenti brillanti alternati a qualche tensione da gestire con calma. In amore sarà importante evitare discussioni inutili e lasciare spazio alla comprensione reciproca. Il lavoro offre occasioni concrete e risultati incoraggianti, mentre la fortuna richiede prudenza ma promette sviluppi favorevoli nel tempo.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Settimana positiva sul piano emotivo ed energetico, anche se servirà maggiore attenzione ai dettagli. In amore possono nascere situazioni importanti e prospettive più profonde del previsto. Sul lavoro la distrazione andrà tenuta sotto controllo, mentre la fortuna proteggerà dalle scelte meno vantaggiose.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Le stelle favoriscono lucidità, comunicazione e voglia di mettersi in gioco con entusiasmo. In amore conta soprattutto la complicità mentale, anche se qualche emozione contrastante potrebbe creare incertezza passeggera. Il lavoro regala soddisfazioni e nuove opportunità, mentre la fortuna invita a evitare eccessi e decisioni impulsive.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La settimana richiede equilibrio tra desiderio di tranquillità e bisogno di reagire alle provocazioni. In amore le emozioni saranno intense e talvolta contraddittorie, rendendo necessario maggiore autocontrollo. Il lavoro procede in modo promettente e la fortuna favorisce intuizioni brillanti e occasioni da cogliere con lucidità.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Giornate un po’ lente e riflessive, utili però per capire meglio la direzione da prendere. In amore la comunicazione potrebbe risultare meno fluida del solito, rendendo necessario più ascolto. Sul lavoro serviranno concentrazione e organizzazione, mentre la fortuna resta discreta ma stabile.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Settimana intensa e produttiva, sostenuta da una forte determinazione e da tanta energia. In amore emergono passione e coinvolgimento, anche se sarà meglio evitare tensioni inutili nei primi giorni. Il lavoro richiede iniziativa e spirito pratico, mentre la fortuna sarà variabile ma capace di premiare la costanza.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

La settimana invita a rallentare i conflitti e a cercare un dialogo più sereno con chi sta accanto. In amore sarà fondamentale proteggere l’equilibrio emotivo evitando gelosie e polemiche. Sul lavoro concentrazione e capacità comunicative favoriscono buoni risultati, mentre la fortuna suggerisce prudenza nelle decisioni più impegnative.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

11/12

PESCI

Periodo ricco di energia, sensibilità e desiderio di vivere emozioni autentiche. In amore passione e romanticismo rafforzano i legami, anche se sarà importante esprimersi con chiarezza. Il lavoro richiede precisione e attenzione ai dettagli, mentre la fortuna porta occasioni interessanti da valutare con calma.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Ponte 2 giugno 2026, dove andare? Le mete più cercate dagli italiani

Lifestyle

Turismo outdoor, prenotazioni in crescita nel 2026: mete più cercate

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 23 maggio: i numeri vincenti

Lifestyle

Stagione balneare, quali sono gli stabilimenti più antichi d’Italia?

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 22 maggio: numeri vincenti