Oroscopo settimanale, previsioni dal 25 al 31 maggio segno per segno

Settimana intensa e produttiva, sostenuta da una forte determinazione e da tanta energia. In amore emergono passione e coinvolgimento, anche se sarà meglio evitare tensioni inutili nei primi giorni. Il lavoro richiede iniziativa e spirito pratico, mentre la fortuna sarà variabile ma capace di premiare la costanza.

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